Охлобыстин и Пореченков сняли серию роликов в «поддержку» ЗеленскогоRT на русском 04:33

Российские актёры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков сняли серию видеороликов, в которых в шутливой форме «поддерживают» своего коллегу — шоумена Владимира Зеленского — на выборах президента Украины. Видео опубликованы в Instagram Охлобыстина.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни Трихомоноз стал самым часто встречающимся среди россиян венерическим заболеванием, таковы данные Минздрава.

Важное за сутки AFP: умерла режиссер Аньес Варда Французский кинорежиссер Аньес Варда скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщило в пятницу AFP со ссылкой на ее семью.

Шоу-бизнес Тарзан полностью обнажился перед поклонниками в Instagram Тарзан часто публикует на личной странице в Instagram пикантные фотографии, на которых он демонстрирует свое тело.

Общество Telegram Messenger LLP удалили из британского реестра юрлиц Компания Telegram Messenger LLP была удалена из британского государственного реестра юридических лиц.

Футбол «Манчестер Юнайтед» приготовился бить трансферные рекорды В руководстве «Манчестер Юнайтед» понимают, что каждый из этих футболистов может стоить более 100 миллионов евро, поэтому клуб готов побить собственный трансферный рекорд (переход Поля Погба из «Ювентуса» за 105 миллионов евро).

Общество Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».

Экономика Чистая прибыль НМТП по МСФО в 2018 году упала на 43,2% Чистая прибыль группы "Новороссийский морской торговый порт" по МСФО в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 43,2% - до $268,111 млн, сообщила компания.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Политика Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.

Политика Чавушоглу исключил перепродажу С-400 Российские комплексы С-400 нужны Турции для себя, никакой перепродажи не будет, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Происшествия СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.

Гаджеты В Сети появился первый чертеж смартфона iPhone XI от Apple В Сети опубликовали первый чертеж готовящегося к премьере смартфона iPhone XI от американской компании Apple.

Политика В Кремле опровергли решение Путина по спорному мегапроекту Президент России Владимир Путин пока не принял окончательного решения относительно проекта по строительству участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

Экономика Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.

Политика МВД РФ: ИГ смещает интересы на территорию Таджикистана После поражения в Сирии и Ираке "Исламское государство"* смещает интерес в граничащие с Россией страны СНГ, заявил начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных.

Политика Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.

Экономика Правила начисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Политика В Москве задержали экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева В четверг, 28 марта, появилась информация о задержании бывшего полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.