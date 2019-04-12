«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со СбербанкомРБК 07:33

Накануне Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке «О’кей». По словам источников агентства, переговоры о приобретении ретейлера замедлились, но если сделка состоится, в нее не войдет сеть дискаунтеров «Да!».

«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком

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