Экономика
«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со СбербанкомРБК 07:33
Накануне Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке «О’кей». По словам источников агентства, переговоры о приобретении ретейлера замедлились, но если сделка состоится, в нее не войдет сеть дискаунтеров «Да!».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:48, Ашберн
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии, сменив генерал-полковника Сергея Суровикина, который пробыл на этом посту более года, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Бывший военный сознался в убийстве словацкого журналиста
Бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек сознался в убийстве журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Концерт Ирины Аллегровой в Краснодаре обернулся скандалом
Концерт популярной 67-летней исполнительницы Ирины Аллегровой закончился скандалом.
Обновлено в 04:21
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Здоровье
Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания
Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.
Обновлено 10 апреля в 06:33
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев извинился за инцидент с пешеходом
Обновлено в 02:46
Политика
Штаб Зеленского прокомментировал его перепалку с Порошенко
Представитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал его перепалку с Петром Порошенко.
Обновлено в 07:18
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:21
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Экономика
«Ведомости»: Сбербанк получит 51% «Центра речевых технологий»
Под контроль Сбербанк перейдет группа IT-компаний «Центр речевых технологий» (ЦРТ), где доля банка составит 51%, сообщили три источника газеты «Ведомости».
Обновлено вчера в 00:44
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира с самым быстрым ростом цен на жилье
Москва заняла шестую строчку в рейтинге из десяти городов с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании Global Living, которое опубликовала консалтинговая компания в области недвижимости CBRE.
Обновлено в 05:02
Политика
Аваков сообщил о возможном допросе Порошенко по коррупционным делам
Как сообщает УНИАН, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам о возможном вызове на допрос нынешнего украинского лидера Петра Порошенко в случае его проигрыша на президентских выборах Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 17:59
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Кокорин-младший угрожал убить Виталия Соловчука
Обновлено в 08:04
Кино
Александр Петров снялся в шпионском экшене «Герой»
Канал «Россия 1» и «Централ Партнершип» выпустят на экраны шпионский экшен «Герой» режиссёра Карена Оганесяна.
Обновлено в 06:37
Музыка
The Chemical Brothers выпустили альбом «No Geography»
Британские электронщики The Chemical Brothers представили новый полноформатный альбом «No Geography». В свежую пластинку вошло 10 треков.
Обновлено в 05:44
Авто
Юбилейный трек-кар BAC Mono получил эксклюзивную окраску
Briggs Automotive Company (BAC), специализирующая на выпуске трековых суперкаров Mono, выпустила юбилейный, 100-й экземпляр модели.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Массовая драка в Казани: подростки жестоко избили сверстника
Полиция Казани получила сообщение об избиении подростками сверстника.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес
После слухов о расставании с мужем Алсу стала похожа на мумию
Ну, а что касается развода, то директор Алсу категорически опроверг все эти слухи, назвав бредом.
Обновлено в 06:02
Общество
На Ямале вахтовикам запретили однополые связи и мастурбацию
На Ямале вахтовикам компании «Газпром добыча Ноябрьск» запретили однополые связи и мастурбацию.
Обновлено в 03:59
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Музыка
Рэпер ST назвал причину распада группы «Ленинград»
Александру Степанову жалко, что любимая группа распадается, но Шнурова рэпер считает капитаном, чьи приказы «не обсуждаются».
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Краснодаре завели дело на избивших парня полицейских
По данным следствия, полицейские, не выяснив, совершает ли он правонарушение либо преступление, ударили его по ноге резиновой дубинкой, затем инспектор "нанес не менее двух ударов ногами".
Обновлено в 06:48
Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Политика
Михаил Горбачев баллотировался в парламент Индонезии
В парламенте Индонезии может появиться депутат по имени Михаил Горбачев.
Обновлено в 07:29
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн
Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
Обновлено в 02:23