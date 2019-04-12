Экономика

«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со СбербанкомРБК 07:33

Накануне Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке «О’кей». По словам источников агентства, переговоры о приобретении ретейлера замедлились, но если сделка состоится, в нее не войдет сеть дискаунтеров «Да!».
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«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком

РБК07:33

«О’Кей» подтвердил заинтересованность «Сбербанка» в бизнесе гипермаркетов

Finam.Ru05:25

«О’кей» предварительно анализирует сделку со Сбербанком

ТАСС07:13

«О’Кей» подтвердил интерес Сбербанка к своим гипермаркетам

Интерфакс06:14

«О’кей» подтвердил, что Сбербанк интересуется его бизнесом

АБН07:09

«О’кей» прокомментировал возможную продажу ритейлера Сбербанку

Rambler News Service05:29

«О’кей» предварительно анализирует сделку со Сбербанком

Народные новости07:24
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Общество

Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области

Обновлено в 02:49
Политика

Польша не пустила российский парусник в свои воды

Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика

Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании

Полиция испанской столицы Мадрида по запросу США задержала бывшего главу военной разведки Венесуэлы и депутата Нацассамблеи Уго Карвахаля.
Обновлено в 13:54
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Политика

В Госдуме озвучили сроки возможной отмены призыва в армию

Призыв в армию может быть отменен через 10-15 лет.
Обновлено в 11:22
Музыка

На Украине упрекнули Maruv за выступление перед россиянами на коленях

Обновлено в 08:10
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

США внесли в санкционные списки по Венесуэле четыре компании и девять танкеров, говорится в распространенном в пятницу сообщении минфина США.
Обновлено в 14:26
Кино

Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено 10 апреля в 18:16
Космос

Впервые сфотографированной черной дыре дали имя

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Кино

В Австралии создали кладбище для погибших героев «Игры престолов»

Есть на кладбище и семейные склепы.
Обновлено в 11:31
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

Обновлено в 12:38
Экономика

Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»

28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес

Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах

Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Кино

Мединский порекомендовал перенести старт проката фильма «Братство»

Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с предложением перенести старт проката фильма режиссера Павла Лунгина «Братство» с 9 мая на другую дату.
Обновлено в 13:34
Культура

Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт

Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила трогательные сообщения родным

Обновлено в 09:59
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»

Обновлено в 14:13
Политика

Путин: Национальный космический центр обойдется в 25 млрд рублей

Обновлено в 08:54
Происшествия

Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Единоборства

Кузнецова завоевала бронзу на ЧЕ по борьбе в категории до 65 кг

Обновлено в 14:25
Армия и оружие

В России завершились госиспытания ЗРК «Витязь»

Обновлено в 06:07
Экономика

Медведев поручил правительству следить за ценами на стройматериалы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству вести мониторинг цен на стройматериалы, которые используются в национальных проектах.
Обновлено в 07:32
Политика

The Wall Street Journal: армию Хафтара финансирует Саудовская Аравия

Правящие круги Саудовской Аравии предлагали ливийскому маршалу Халифе Хафтару финансирование наступления и штурма столицы Ливии Триполи, сообщает 12 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 12:16
Политика

ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США

Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас").
Обновлено в 13:30
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено в 11:04
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