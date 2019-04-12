Экономика
«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со СбербанкомРБК 07:33
Накануне Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке «О’кей». По словам источников агентства, переговоры о приобретении ретейлера замедлились, но если сделка состоится, в нее не войдет сеть дискаунтеров «Да!».
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика
Польша не пустила российский парусник в свои воды
Польша запретила российскому паруснику "Седов" вход в территориальные воды страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании
Полиция испанской столицы Мадрида по запросу США задержала бывшего главу военной разведки Венесуэлы и депутата Нацассамблеи Уго Карвахаля.
Обновлено в 13:54
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Политика
В Госдуме озвучили сроки возможной отмены призыва в армию
Призыв в армию может быть отменен через 10-15 лет.
Обновлено в 11:22
Политика
США ввели новые санкции против Венесуэлы
США внесли в санкционные списки по Венесуэле четыре компании и девять танкеров, говорится в распространенном в пятницу сообщении минфина США.
Обновлено в 14:26
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено 10 апреля в 18:16
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Кино
В Австралии создали кладбище для погибших героев «Игры престолов»
Есть на кладбище и семейные склепы.
Обновлено в 11:31
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Обновлено в 12:38
Экономика
Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Кино
Мединский порекомендовал перенести старт проката фильма «Братство»
Министр культуры РФ Владимир Мединский выступил с предложением перенести старт проката фильма режиссера Павла Лунгина «Братство» с 9 мая на другую дату.
Обновлено в 13:34
Культура
Британский стендап-комик умер после шутки про инсульт
Обновлено в 14:23
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Футбол
«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»
Обновлено в 14:13
Происшествия
Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы в пойме реки нашли тело избитого до смерти мужчины, передает агентство "Москва". с сообщением об обнаружении трупа обратились прохожие.
Обновлено в 13:54
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРК «Витязь»
Обновлено в 06:07
Экономика
Медведев поручил правительству следить за ценами на стройматериалы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству вести мониторинг цен на стройматериалы, которые используются в национальных проектах.
Обновлено в 07:32
Политика
The Wall Street Journal: армию Хафтара финансирует Саудовская Аравия
Правящие круги Саудовской Аравии предлагали ливийскому маршалу Халифе Хафтару финансирование наступления и штурма столицы Ливии Триполи, сообщает 12 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 12:16
Политика
ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США
Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас").
Обновлено в 13:30
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено в 11:04