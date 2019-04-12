Экономика

«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со СбербанкомРБК 07:33

Накануне Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке «О’кей». По словам источников агентства, переговоры о приобретении ретейлера замедлились, но если сделка состоится, в нее не войдет сеть дискаунтеров «Да!».
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«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком

РБК07:33

«О’кей» прокомментировал возможную продажу ритейлера Сбербанку

Rambler News Service05:29

«О’кей» предварительно анализирует сделку со Сбербанком

ТАСС07:13

«О’Кей» подтвердил интерес Сбербанка к своим гипермаркетам

Интерфакс06:14

«О’кей» подтвердил, что Сбербанк интересуется его бизнесом

АБН07:09

«О’кей» предварительно анализирует сделку со Сбербанком

Народные новости07:24

«О’Кей» подтвердил заинтересованность «Сбербанка» в бизнесе гипермаркетов

Finam.Ru05:25
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Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник

Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на пять миллионов рублей

Полузащитника «Спартака» Аяза Гулиева оштрафовали на пять миллионов рублей за избиение пешехода.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Беспилотник США заметили у границ России

У западных границ России выполнил разведку американский разведывательный беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
Обновлено в 07:44
Игры

В цифровом магазине Xbox началась весенняя распродажа

На сервисе Xbox Live началась распродажа игр для консолей Xbox One и Xbox 360 со скидками до 50%.
Обновлено в 11:18
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Политика

Вячеслав Володин заработал 71,7 млн рублей

Самым богатым среди глав фракций оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов: он заработал 7,9 млн руб. Второе место занимает глава ЛДПР Владимир Жириновский с 6,8 млн руб. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заработали 4,9 млн руб. Статус самого богатого депутата второй год подряд удерживает единоросс Григорий Аникеев.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Перекрытие обрушилось в жилом доме в Смоленске

Плита перекрытия обрушилась в пятиэтажном жилом доме во 2-м Краснофлотском переулке в Смоленске в пятницу, 12 апреля, сообщается на сайте прокуратуры региона.
Обновлено в 11:55
Авто

Раскрыты ключевые особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Спорт

Пригода завоевал «золото» на дистанции 100 метров брассом на ЧР

Обновлено в 12:50
Космос

В SpaceX отчитались о новых успехах при запуске ракеты Falcon Heavy

Ускорители и первая ступень ракеты Falcon Heavy, которая в четверг вывела на орбиту саудовский спутник связи, успешно вернулись на Землю.
Обновлено вчера в 20:24
Футбол

Самедов получил травму в матче с «Рубином»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Александр Самедов не смог завершить матч 23-го тура РПЛ против «Рубина».
Обновлено в 12:20
Наука

Жизнь на МКС заставила мышей-космонавтов бегать кругами

У лабораторных мышей, живущих на МКС, появилась странная привычка дружно бегать кругами по клетке.
Обновлено в 09:19
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Экономика

Песков заработал в 17 раз меньше Навки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2018 году заработал 12,795 миллиона рублей. Декларация опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:36
Космос

Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад

12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Шоу-бизнес

Беременная жена Венсана Касселя снялась без одежды

Беременная жена Венсана Касселя снялась полностью обнаженной для глянцевого журнала. 21-летняя модель скромно прикрывает грудь руками.
Обновлено в 12:55
Политика

Армия Судана не выдаст Омара аль-Башира Международному уголовному суду

Армия Судана не выдаст отстраненного от власти президента Омара аль-Башира Международному уголовному суду (МУС).
Обновлено в 06:20
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Евросоюз

Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»

Заместитель генпрокурора России утвердил обвинительное заключение по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», оно направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Политика

Меркель объяснила, почему пригласила Порошенко в Берлин

Обновлено в 11:48
Экономика

Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено в 07:33
Политика

Зеленский оценил встречу с Макроном

Обновлено в 11:21
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