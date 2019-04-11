Экономика

«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со СбербанкомРБК 07:33

Накануне Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке «О’кей». По словам источников агентства, переговоры о приобретении ретейлера замедлились, но если сделка состоится, в нее не войдет сеть дискаунтеров «Да!».
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Коммерсантъвчера в 12:06

Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей»

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Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

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Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.
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Обновлено в 08:17
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В суде зачитали расшифровку конфликта Кокорина и Мамаева с Соловчуком с записи регистратора

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Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.
Обновлено в 11:39
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Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды РФ

Ранее News.ru писал, что Казахстан рассматривает вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.
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