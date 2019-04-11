«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со СбербанкомРБК 07:33

Накануне Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке «О’кей». По словам источников агентства, переговоры о приобретении ретейлера замедлились, но если сделка состоится, в нее не войдет сеть дискаунтеров «Да!».

«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со Сбербанком

Наука Тюменские ученые изучили влияние мелатонина на биоритмы Исследовательская группа оценила влияние мелатонина дозой в 1,5 мг на показатели циркадианного ритма: температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также систолическое и диастолическое артериальное давление.

Происшествия Басманный суд отпустил Майкла Калви под домашний арест Басманный суд Москвы в четверг, 11 апреля, освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

Шоу-бизнес Татьяна Навка растит свою дочь балериной Фигуристка Татьяна Навка на своей странице в Instagram опубликовала снимок с занятий дочери. Она хочет вырастить девочку балериной.

Здоровье Новый биочип может обнаружить начальные этапы заболевания Ученые всегда ищут способы обнаружить рак и другие заболевания с помощью тестов, которые показывают проблемы до появления внешних признаков.

Армия и оружие Канадский депутат пригрозил перебросить подлодки НАТО в Черное море Депутат палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.

Общество Российского священника отправили служить в село из-за фото жены Магнитогорская епархия направила уральского священника Сергия (Зотова) служить в село из-за фотографий его жены с конкурса красоты, которые появились в соцсетях.

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.

Политика Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".

Здоровье Эксперт назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России Ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань в беседе с НСН назвала наиболее подверженные нападению клещей регионы России.

Авто KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.

Политика Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа В четверг британская полиция арестовала 47-летнего Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Политика МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.

Авто Бренд Chery анонсировал новое кросс-купе Jetour X70 Coupe Китайская автомобилестроительная компания Chery готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер под суббрендом Jetour.