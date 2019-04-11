Экономика
«О’кей» сообщил о предварительном анализе сделки со СбербанкомРБК 07:33
Накануне Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке «О’кей». По словам источников агентства, переговоры о приобретении ретейлера замедлились, но если сделка состоится, в нее не войдет сеть дискаунтеров «Да!».
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Обновлено в 09:54
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:18
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На МКС произошла утечка жидкого метана
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Ранее News.ru писал, что Казахстан рассматривает вопрос прекращения аренды Россией города Байконур.
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