Футбол

Окадзаки объявил о решении покинуть «Лестер»Sport24.ru 03:23

Нападающий «Лестера» Синдзи Окадзаки намерен сменить клубную прописку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Синдзи Окадзаки: «Я покидаю „Лестер“, потому что хочу играть в качестве нападающего»

Матч ТВ04:47

Синдзи Окадзаки: «Я покидаю „Лестер“, потому что хочу играть в качестве нападающего»

Sportbox.RU04:47

Окадзаки объявил о решении покинуть «Лестер»

Sport24.ru03:23

Окадзаки объявил о решении покинуть «Лестер» по окончании сезона

Чемпионат03:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Транспорт

Новые дорожные знаки появились в России

В России вступил в силу национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 01:35
Хоккей

Павел Дацюк объявил об уходе из СКА

Обновлено в 01:12
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и намекнула на второго ребенка

30 апреля Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с 28-м днем рождения и намекнула на рождение второго ребенка.
Обновлено в 02:13
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Авто

Ателье Hennessey представило Ford Ranger с приставкой VelociRaptor

Обновлено в 03:08
Происшествия

В Мумбаи экстренно сел самолет двумя сотнями пассажиров

Обновлено в 05:00
Общество

В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня

Обновлено в 05:15
Авто

Бренд Aston Martin представил Vantage AMR с «механикой»

Британский Aston Martin продемонстрировал новую версию купе Vantage AMR с 7-скоростной механической трансмиссией.
Обновлено в 05:08
Космос

Огромный астероид летит к Земле

Обновлено в 04:57
Политика

Делегация общественников из США прибыла в Крым

С пятидневным визитом на Крымский полуостров прибыли представители общественных организаций из США.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия

В Петербурге задержали активистов перед первомайским шествием

Обновлено в 04:07
Культура

Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован

Обновлено вчера в 19:53
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Авто

Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed

Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено вчера в 13:19
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Футбол

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов

«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели

В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Гаджеты

Razer выпустит тостер, и на этот раз это не первоапрельская шутка

Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Ученые оценили размер ядерного арсенала США

Обновлено в 04:47
Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Авто

В России цены на подержанные автомобили в апреле упали на 1,7%

Аналитики «АВТОСТАТ» назвали среднюю цену на автомобиль с пробегом в апреле текущего года.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Фанаты высмеяли «змеиные» штаны Ани Лорак: «Брюки просто катастрофа»

Фанаты высмеяли образ певицы, а именно ее «змеиные» штаны – именно такой пятнистый принт их украшал.
Обновлено вчера в 16:31
Политика

Зеленского объявили избранным президентом Украины

Обновлено вчера в 07:09
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Стало известно, когда ракету «Бронебойщик» примут на вооружение

Ракета "Бронебойщик" предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8.
Обновлено в 05:15
Политика

В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»

Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»

Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 10:13
Общество

Четыре знака, которым май 2019 принесет огромную удачу

Астрологи считают, что в мае 2019 года представители четырех знаков будут особенно любимы Фортуной.
Обновлено вчера в 03:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Синдзи Окадзаки
Японский футболист
Японский футболист, выступающий за клуб «Лестер Сити». Победитель Кубка Азии 2011 года. Третий бомбардир в истории сборной Японии, также входит в тройку лидеров по количеству сыгранных матчей за сборную.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное