Футбол
Окадзаки объявил о решении покинуть «Лестер»Sport24.ru 03:23
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Транспорт
Новые дорожные знаки появились в России
В России вступил в силу национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 01:35
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
Обновлено в 01:12
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и намекнула на второго ребенка
30 апреля Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с 28-м днем рождения и намекнула на рождение второго ребенка.
Обновлено в 02:13
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В Мумбаи экстренно сел самолет двумя сотнями пассажиров
Обновлено в 05:00
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
Обновлено в 05:15
Авто
Бренд Aston Martin представил Vantage AMR с «механикой»
Британский Aston Martin продемонстрировал новую версию купе Vantage AMR с 7-скоростной механической трансмиссией.
Обновлено в 05:08
Космос
Огромный астероид летит к Земле
Обновлено в 04:57
Политика
Делегация общественников из США прибыла в Крым
С пятидневным визитом на Крымский полуостров прибыли представители общественных организаций из США.
Обновлено вчера в 15:30
Культура
Режиссер Павел Чухрай экстренно госпитализирован
Обновлено вчера в 19:53
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено вчера в 13:19
Футбол
«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов
«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Фотохудожник Василиадис задержан по подозрению в изнасиловании модели
В Москве по подозрению в изнасиловании модели задержан известный российский fashion-фотограф, 46-летний Игорь Василиадис.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Ученые оценили размер ядерного арсенала США
Обновлено в 04:47
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Авто
В России цены на подержанные автомобили в апреле упали на 1,7%
Аналитики «АВТОСТАТ» назвали среднюю цену на автомобиль с пробегом в апреле текущего года.
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Фанаты высмеяли «змеиные» штаны Ани Лорак: «Брюки просто катастрофа»
Фанаты высмеяли образ певицы, а именно ее «змеиные» штаны – именно такой пятнистый принт их украшал.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Зеленского объявили избранным президентом Украины
Обновлено вчера в 07:09
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Стало известно, когда ракету «Бронебойщик» примут на вооружение
Ракета "Бронебойщик" предназначена для вооружения самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8.
Обновлено в 05:15
Политика
В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг»
Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Путин назвал серьезным ущерб России от загрязнения «Дружбы»
Президент РФ Владимир Путин заявил об ущербе от ситуации с нефтепроводом «Дружба».
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Четыре знака, которым май 2019 принесет огромную удачу
Астрологи считают, что в мае 2019 года представители четырех знаков будут особенно любимы Фортуной.
Обновлено вчера в 03:23