Футбол

Окадзаки объявил о решении покинуть «Лестер»Sport24.ru 03:23

Нападающий «Лестера» Синдзи Окадзаки намерен сменить клубную прописку.
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Нападающий «Лестера» Окадзаки летом покинет клуб

REGNUM05:28

Синдзи Окадзаки: «Я покидаю „Лестер“, потому что хочу играть в качестве нападающего»

Матч ТВ04:47

Синдзи Окадзаки: «Я покидаю „Лестер“, потому что хочу играть в качестве нападающего»

Sportbox.RU04:47

Окадзаки объявил о решении покинуть «Лестер» по окончании сезона

Чемпионат03:44

Окадзаки объявил о решении покинуть «Лестер»

Sport24.ru03:23
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Энергетика

На Украине подешевел газ для населения

«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Футбол

Появилось фото домашней формы «Интера» на следующий сезон

В Сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы «Интера» на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 20:57
Театры

Сухоруков объяснил отмену спектаклей

Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено в 03:51
Политика

Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму

Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Общество

В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов

В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.
Обновлено в 05:25
Политика

Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны

Обновлено в 06:20
Политика

Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия

В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома

Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Экономика

ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу

Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Жена Зеленского купила пентхаус со скидкой у украинского бизнесмена

Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров признался, что дочь всегда «держит его в стрессе»

Филипп Киркоров растит дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.
Обновлено в 05:35
Политика

На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка

Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Хоккей

Миронов, Волков и Игумнов продлили контракты с «Динамо»

«Динамо» договорилось с защитниками Андреем Мироновым и Артемом Волковым, а также нападающим команды Иваном Игумновым о подписании новых контрактов.
Обновлено в 06:37
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Политика

Зеленского объявили избранным президентом Украины

Обновлено вчера в 07:09
Политика

Зеленский встретился с главой УПЦ МП

Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика

Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Футбол

Стали известны позиции, которые «Динамо» попытается усилить летом

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» определилось с позициями, которые клуб будет пытаться усилить во время летнего трансферного окна.
Обновлено в 03:48
Происшествия

Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье

В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Спорт

Плющенко стал личным тренером своего шестилетнего сына

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко создал собственную тренерскую группу, в которой будет заниматься его шестилетний сын Александр, ранее работавший с Амиром Хабибуллиным.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

Алена Шишкова опубликовала свое фото без макияжа и фильтров

Большинство подписчиков поблагодарили Шишкову за смелость, а некоторые даже отметили, что без макияжа Алена стала самой обычной девушкой.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:51
Общество

Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

Обновлено вчера в 05:31
Транспорт

Демонстрации нарушили работу парижского метро

На сегодняшний день, первого мая в Париже запланированы демонстрации и акции протеста, поэтому некоторые станции парижского метро на 1-3, 6-9, 12-14 уже закрылись для пассажиров в с самого утра, а другие планируется закрыть в течение дня, исходя из ситуации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова

Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
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Синдзи Окадзаки
Японский футболист
Японский футболист, выступающий за клуб «Лестер Сити». Победитель Кубка Азии 2011 года. Третий бомбардир в истории сборной Японии, также входит в тройку лидеров по количеству сыгранных матчей за сборную.
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Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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