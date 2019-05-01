Футбол
Окадзаки объявил о решении покинуть «Лестер»Sport24.ru 03:23
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Футбол
Появилось фото домашней формы «Интера» на следующий сезон
В Сети появилось фото домашнего комплекта игровой формы «Интера» на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 20:57
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Политика
Делегация из США прошла с американским флагом на демонстрации в Крыму
Делегация прошла в общей колонне с крымчанами. В руках они пронесли два флага США и транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.
Обновлено в 05:05
Общество
В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов
В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.
Обновлено в 05:25
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Политика
Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса
Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
В Ростове-на-Дону горит крыша нежилого дома
Пожарные тушат загоревшуюся кровлю нежилого здания в Ростове-на-Дону, площадь пожара составляет 500 кв. м, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Обновлено в 03:11
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров признался, что дочь всегда «держит его в стрессе»
Филипп Киркоров растит дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.
Обновлено в 05:35
Политика
На Украине мову и вышиванки назвали символами упадка
Для огромного числа украинцев мова и вышиванки превратились в символ упадка и регресса государственной экономики.
Обновлено в 03:51
Хоккей
Миронов, Волков и Игумнов продлили контракты с «Динамо»
«Динамо» договорилось с защитниками Андреем Мироновым и Артемом Волковым, а также нападающим команды Иваном Игумновым о подписании новых контрактов.
Обновлено в 06:37
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Политика
Зеленского объявили избранным президентом Украины
Обновлено вчера в 07:09
Политика
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Политика
Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Футбол
Стали известны позиции, которые «Динамо» попытается усилить летом
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» определилось с позициями, которые клуб будет пытаться усилить во время летнего трансферного окна.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Упавший в 1944 году самолет Ил-2 обнаружили в Приморье
В Приморье поисковики обнаружили останки экипажа штурмовика Ил-2, разбившегося в 1944 году в районе села Хороль.
Обновлено в 01:20
Спорт
Плющенко стал личным тренером своего шестилетнего сына
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко создал собственную тренерскую группу, в которой будет заниматься его шестилетний сын Александр, ранее работавший с Амиром Хабибуллиным.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Алена Шишкова опубликовала свое фото без макияжа и фильтров
Большинство подписчиков поблагодарили Шишкову за смелость, а некоторые даже отметили, что без макияжа Алена стала самой обычной девушкой.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:51
Общество
Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете
Обновлено вчера в 05:31
Транспорт
Демонстрации нарушили работу парижского метро
На сегодняшний день, первого мая в Париже запланированы демонстрации и акции протеста, поэтому некоторые станции парижского метро на 1-3, 6-9, 12-14 уже закрылись для пассажиров в с самого утра, а другие планируется закрыть в течение дня, исходя из ситуации, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07