Футбол

Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»РИА Новости 06:24

Полузащитники Сергей Бреев и Григорий Чиркин покинули футбольный клуб "Оренбург" в связи с истечением сроков контрактов, сообщается на официальном сайте команды. За шесть сезонов в составе клуба Бреев забил девять мячей в 146 играх, на счету Чиркина 48 матчей и шесть голов за два сезона.
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Бреев и Чиркин покинули «Оренбург»

РИА Новости06:24

Ойеволе, Чиркин и Бреев покинули «Оренбург»

Матч ТВ06:54

Ойеволе, Чиркин и Бреев покинули «Оренбург»

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Ойеволе, Бреев и Чиркин ушли из «Оренбурга», Андреев завершил карьеру

Спорт-Экспресс06:40

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Советский спорт07:15

Ойеволе, Бреев и Чиркин покинули «Оренбург». Андреев завершил карьеру

Sports.ru06:45
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