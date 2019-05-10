Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступленияИзвестия вчера в 16:27

Огромный таракан залез на плечо филиппинского президента Родриго Дутерте во время его выступления перед сенатом (верхняя палата парламента — Конгресса Филиппин) в провинции Бохоль. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает агентство Reuters. Сам Дутерте не заметил гигантского жука.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Огромный таракан заполз на плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время его выступления перед сенатом

Эхо Москвы01:34

На президента Филиппин во время выступления заполз огромный таракан

РИА Новостивчера в 23:29

На президента Филиппин заполз таракан во время предвыборной речи

МИР 24вчера в 15:17

На президента Филиппин заполз огромный таракан

Lenta.ruвчера в 17:57

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Известиявчера в 16:27

Огромный таракан заполз на президента Филиппин в прямом эфире

Газета.Ruвчера в 21:57

На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступления

Life.ruвчера в 14:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Политика

Украина поддержала инициативу немецких депутатов по Донбассу

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киев поддерживает новую инициативу депутатов Бундестага, по активизации мирного процесса в Донбассе.
Обновлено в 02:05
Гаджеты

Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300

Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Общество

Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету

Обновлено вчера в 01:36
Происшествия

Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100

Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
Обновлено в 03:44
Политика

Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики

Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Футбол

Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Космос

Россия пожаловалась в НАСА на запах спирта на МКС

После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах.
Обновлено вчера в 20:18
Шоу-бизнес

Лещенко отреагировал на критику Виторгана о праздновании 9 мая

Обновлено в 04:38
Происшествия

Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США

Обновлено в 02:43
Футбол

Капелло составил сборную из игроков, которых он тренировал

Известный итальянский специалист Фабио Капелло составил символическую сборную из футболистов, которых ему довелось тренировать.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

Авиацию ЦВО привлекли к тушению природных пожаров в Курганской области

Обновлено в 00:39
Путешествия

Составлен топ-10 самых популярных стран для отдыха летом

Стоит отметить, что цена авиабилетов в Грузию выросла на 9%, в Черногорию — на 7%. Стоимость поездки в Испанию, наоборот, снизилась на 6%. Также в рейтинг вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Обновлено в 04:37
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов на самолетах Superjet

Обновлено 08 мая в 14:35
Авто

Составлен рейтинг самых быстрых и экономичных автомобилей в мире

Как отметили сами эксперты, при расчете ТОПа в каждой из категорий (седаны, микрокары, кроссоверы и т. п.) за основу бралось оптимальное соотношение расхода топлива к разгонной динамике.
Обновлено вчера в 11:35
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Спорт

Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии

Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

У суррогатной матери Ким Кардашьян и Канье Уэста начались роды

Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся в четвертый раз стать родителями. У их суррогатной матери начались роды.
Обновлено в 04:12
Хоккей

Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией

Защитник Владислав Гавриков присоединился к сборной России и сыграет с Норвегией, информирует пресс-служба Федерации хоккея России в «Твиттере».
Обновлено в 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Родриго Дутерте
Филиппинский юрист
Филиппинский юрист и политик висайского происхождения, Президент Филиппин с 30 июня 2016 года. Занимал должность мэра города Давао на острове Минданао 7 сроков, в общей сложности более 22 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное