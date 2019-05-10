Политика
Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступленияИзвестия вчера в 16:27
Огромный таракан залез на плечо филиппинского президента Родриго Дутерте во время его выступления перед сенатом (верхняя палата парламента — Конгресса Филиппин) в провинции Бохоль. Об этом в четверг, 9 мая, сообщает агентство Reuters. Сам Дутерте не заметил гигантского жука.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
«Аэрофлот» отменил уже десять рейсов на Superjet 100
Обновлено вчера в 10:39
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Общество
На Урале в ближайшие дни сохранится аномальная жара
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Суррогатная мать начала рожать Ким Кардашян четвертого ребенка
Хотя Кардашян после появления на свет второго ребенка очень хотела родить сама, она не смогла это сделать из-за медицинских противопоказаний – после рождения сына Сейнта (3 года) у нее диагностировали приросшую к мышечному слою плаценту, пишет Mirror.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери
Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.
Обновлено в 01:22
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Игры
Новая часть Tom Clancy’s Ghost Recon получит подзаголовок «Breakpoint»
Первые слухи о грядущей новинке Уже сегодня вечером, 9 мая в 21:30 по московскому времени, состоится мировая премьера новой части знаменитой серии от компании Ubisoft – Tom Clancy’s Ghost Recon.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.
Обновлено в 01:29
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Названа причина смерти Сергея Доренко
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер от разрыва аорты.
Обновлено в 04:05
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор заявил об аномально жаркой погоде в нескольких регионах России и дал рекомендации, как избежать перегрева.
Обновлено в 01:56
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Культура
Юбилей Фреда Астера: пять интересных фактов о жизни танцора и певца
10 мая свой юбилейный день рождения праздновал бы легендарный танцор американских мюзиклов, актер, хореограф и певец Фред Астер.
Обновлено в 01:00
Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Шоу-бизнес
37-летнюю Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности
Наталья Водянова и ранее размещала снимки, после которых фанаты были убеждены в том, что вскоре она станет мамой шестого ребенка.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Названа точная причина смерти Сергея Доренко
«Сегодня ночью было произведено вскрытие и установлена точная причина смерти Сергея Доренко – гемотампонада сердца (является осложнением инфаркта миокарда)», – говорится в сообщении.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Власти ФРГ встревожены криминальной деятельностью выходцев из Чечни
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) провело анализ криминальной деятельности группировок выходцев из Чечни на территории страны, результаты которого «вызывают тревогу», сообщает Spiegel.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
Для нападающего «Зенита» Александра Кокорина обвинение попросило 1,5 года колонии общего режима, для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева – 1 год и 5 месяцев.
Обновлено 08 мая в 09:22
Футбол
Легенда «Зенита» Данни вернулся в Петербург
Обновлено в 01:49
Хоккей
Все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею проданы
Организаторы продали все билеты на первые четыре матча чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета турнира.
Обновлено в 02:45
Экономика
Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14
Общество
Грозы и дожди ожидают москвичей в пятницу
В пятницу, 10 мая погода в Москве будет дождливой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07