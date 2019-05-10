На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступленияLife.ru вчера в 14:38

На плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время предвыборного выступления вскарабкался таракан размером примерно 10 сантиметров. Глава республики и не заметил бы насекомое, если бы его помощница не прибежала на выручку. Девушка попыталась стряхнуть таракана, но у неё ничего не получилось.

На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступления

Происшествия Кокорину и Мамаеву маячит колония: суд вынес приговор Братьям Кокориным назначили по 1,5 года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому дали на 1 месяц меньше, передает "Уралинформбюро".

Авто Названы самые крутые автомобили в истории по версии Top Gear Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.

Хоккей Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".

Гаджеты В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в пятницу на сайте ведомства.

Политика Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.

Происшествия Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.

Политика Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения Избранный президент Украины поблагодарил борцов с фашизмом Избранный президент Украины Владимир Зеленский в эфире канала "112 Украина" назвал 9 мая украинским Днем благодарения, сообщает gazeta.ru.

Происшествия «Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100 Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.

Транспорт Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.

Здоровье Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга Специалисты озвучили симптомы, которые одними из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.

Происшествия Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.

Экономика Банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой Резервный банк Австралии напечатал 46 миллионов купюр с ошибкой. На нее обратил внимание один из слушателей радиостанции Triple M.

Технологии Цукерберг тайно купил два особняка на озере Тахо за $59 млн Глава компании Facebook Марк Цукерберг купил два особняка на границе штатов Калифорния и Невада около озера Тахо стоимостью 59 миллионов долларов, передает Variety.

Общество Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".

Здоровье Диетологи рассказали, кому противопоказаны бананы Диетологи рассказали, кому противопоказаны бананы из-за риска ухудшения здоровья.

Недвижимость Названы страны с самым дешевым жильем у моря Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.

Футбол Матч Кубка Либертадорес закончился массовой дракой В заключительном матче группового этапа группы С Кубка Либертадорес аргентинский «Годой-Крус» дома обыграл чилийскую команду «Универсидад де Копсепсьон» — 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил полузащитник хозяев Анхель Гонсалес.

Происшествия У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Кюсю.

Общество На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.