Политика
На президента Филиппин залез огромный таракан во время выступленияLife.ru вчера в 14:38
На плечо президента Филиппин Родриго Дутерте во время предвыборного выступления вскарабкался таракан размером примерно 10 сантиметров. Глава республики и не заметил бы насекомое, если бы его помощница не прибежала на выручку. Девушка попыталась стряхнуть таракана, но у неё ничего не получилось.
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На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
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Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
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Специалисты озвучили симптомы, которые одними из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
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Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
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В заключительном матче группового этапа группы С Кубка Либертадорес аргентинский «Годой-Крус» дома обыграл чилийскую команду «Универсидад де Копсепсьон» — 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил полузащитник хозяев Анхель Гонсалес.
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У берегов Японии произошло второе мощное землетрясение за час
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На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
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Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
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