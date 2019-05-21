Энергетика
Ограничения на экспорт белорусских нефтепродуктов сняты, заявил МинскГазета.Ru 13:35
Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил о снятии ограничений по экспорту белорусских нефтепродуктов, которые вводились из-за поступления некачественной российской нефти.
Читать в источнике
Оценить
Запрет на экспорт полностью снят, есть только одно обязательство — это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:00, Ашберн
Авто
Toyota представила роскошный минивэн Granvia
Обновлено в 08:37
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента
Кроме того, глава государства уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба ВС Украины, назначив на его должность Руслана Хомчака.
Обновлено в 13:09
Политика
Путин провел телефонную беседу с Меркель и Макроном
Путин, Меркель и Макрон отметили в телефонной беседе важность сохранения иранской ядерной сделки, приверженность сотрудничеству с Ираном - Кремль.
Обновлено в 14:42
Происшествия
В тоннеле в московском метро застряли три поезда
Обновлено в 14:09
Политика
ВЦИОМ спросил о «негативе о Резнике» в предвыборном опросе
Респондентов просили выбрать из пяти кандидатов на выборах губернатора Петербурга: Александра Беглова (врио, пойдет как самовыдвиженец), Надежды Тихоновой («Справедливая Россия»), Олега Капитанова (ЛДПР), Михаила Амосова (самовыдвиженец), Владимира Бортко (КПРФ).
Обновлено в 12:58
Политика
Дмитрий Медведев проведет в Воронеже заседание по АПК
На встрече обсудят пути комплексного развития сельских территорий 21 мая Дмитрий Медведев в Воронеже проведёт заседание Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Обновлено в 00:05
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
В Новосибирске могут перестать выпускать СУ-34
Новосибирский завод имени Чкалова может лишиться производства истребителей-бомбардировщиков СУ-34.
Обновлено в 09:12
Спорт
ГК «Ростов-Дон» выиграл чемпионат России
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Наталья Фриске высказалась о Шепелеве и «Русфонде»
Сестра певицы прокомментировала информацию о погашении долга В недавнем интервью младшая сестра покойной поп-звезды Жанны Фриске Наталья заявила, что ничего не знает о продаже имущества семьи ради погашения долга "Русфонду".
Обновлено в 03:32
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Технологии
В США Почтовая служба начала испытания беспилотных грузовиков
Почтовая служба Соединённых Штатов привлекла американский стартап TuSimple, работающий над беспилотными грузовыми автомобилями, для осуществления перевозки грузов.
Обновлено в 08:51
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Хоккей
Евгений Лисовец перешёл в ХК «Салават Юлаев»
Став ограничено свободным агентом, Лисовец принял контрактное соглашение с «Салаватом Юлаевым» сроком на два года.
Обновлено в 09:30
Политика
США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2»
В Минэнерго РФ в ответ на подготовку проекта заверили, что если давление со стороны США на европейских партнеров "Газпрома" заставит их отказаться от участия в проекте, то российская компания будет в состоянии самостоятельно завершить проект и ввести его в эксплуатацию (срок запланирован на 1 января 2020 года).
Обновлено в 05:01
Происшествия
В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании
Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 09:49
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено в 10:00
Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Политика
Глава Минздрава Украины заявила, что покинула страну из-за России
Исполняющая обязанности главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила изданию «Укринформ», что отбыла в Женеву для участия в ассамблее Всемирной организации здравоохранения.
Обновлено в 07:33
Гаджеты
Huawei представила Honor 20: всё о новом «доступном флагмане»
Во вторник вечером были представлены два новых смартфона бренда Honor, флагманские Honor 20 и Honor 20 Pro.
Обновлено в 14:03
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Главный онколог России не советует уезжать лечиться от рака за рубеж
Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн не советует ехать лечиться от рака за рубеж, так как это может впоследствии привести к определенным сложностям при дальнейшем лечении в России.
Обновлено в 08:23