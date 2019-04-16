Происшествия
Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушенПРАЙМ 03:58
Пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже полностью потушен. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на представителя пожарных французской столицы Габриэля Плюса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Извержение вулкана Асо произошло в Японии
Метеорологи сообщили об извержении одного из крупнейших в мире действующих вулканов Асо.
Обновлено в 07:11
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Андрей Свечников и Александр Овечкин подрались на 11 минуте матча.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли на очередное заседание суда
Обновлено в 05:32
Политика
«Ъ»: Путин одобрил ВСМ Москва-Петербург
Обновлено в 03:48
Политика
ГП Украины обвинила Порошенко в торможении дела «майдана»
В украинской Генпрокуратуре заявили, что президент Петр Порошенко несет личную ответственность за то, что пять лет спустя уголовные дела по событиям "майдана" 2014 года так и не расследованы до конца и не доведены до судебных вердиктов.
Обновлено в 06:43
Общество
Суд разрешил выпустить Варвару Караулову из колонии по УДО
Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении из колонии Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступить в ряды террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 07:10
Политика
Госдума приняла закон о суверенном интернете
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Актриса Анджелина Джоли избавилась от фамилии бывшего мужа
Актриса Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом избавилась от двойной фамилии Джоли-Питт.
Обновлено в 06:58
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
По данным последнего опроса, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский увеличил отрыв от действующего президента Украины Петра Порошенко, передает "Украинская правда".
Обновлено в 06:46
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
Обновлено в 01:19
Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам
Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Общество
Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Религия
В РПЦ прокомментировали пожар в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество
Правительство предложило расширить программу «Дальневосточный гектар»
Земельные участки предлагается предоставлять в три этапа, с учетом опыта реализации программы на территориях других субъектов, входящих в ДФО, уточняется в материалах правительства.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Появилось видео пожара в соборе Парижской Богоматери
Пользователи опубликовали видео пожара в соборе Парижской Богоматери во Франции.
Обновлено вчера в 13:19
Политика
В Кремле не комментируют планы по выдаче паспортов РФ жителям Донбасса
Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что российские власти намерены разрешить жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) в упрощенном порядке получать гражданство РФ.
Обновлено в 06:10
Экономика
Греф объявил о планах Сбербанка выплатить рекордные дивиденды
Сбербанк может выплатить по итогам прошлого года 361,3 млрд руб. дивидендов, исходя из 16 руб. на одну акцию.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Мосгорсуд приговорил норвежца Фруде Берга к 14 годам за шпионаж
Норвежец Фруде Берг был признан виновным в шпионаже против России. Мосгорсуд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 06:02
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Авто
Новая Hyundai Creta представлена в Шанхае
Компания Hyundai представила на автосалоне в Шанхае новое поколение популярного кроссовера Hyundai Creta.
Обновлено в 02:33
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России
Обновлено в 07:10
Политика
Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы
Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия.
Обновлено в 05:14
Авто
Lexus представил свой первый минивэн
Lexus LM стал первым минивэном в модельном ряду марки.
Обновлено в 03:40
Происшествия
На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар
Обновлено в 06:03