Происшествия

Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушенПРАЙМ 03:58

Пожар в соборе Парижской Богоматери в Париже полностью потушен. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на представителя пожарных французской столицы Габриэля Плюса.
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Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили

РИА Новости04:37

Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушили

Говорит Москва03:49

Продолжавшийся более 12 часов пожар в Нотр-Дам-де-Пари полностью потушили

РБК04:13

Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушен

Коммерсантъ03:49

Пожар в соборе Нотр-Дам полностью потушен

RT на русском03:59

Пожар в Соборе Парижской Богоматери полностью потушен

Интерфакс03:57

Собор Парижской Богоматери полностью потушен

Вести.Ru04:15
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Собор Парижской Богоматери
Собор
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