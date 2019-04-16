Происшествия
Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушенRT на русском 03:06
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что власти восстановят Нотр-Дам. В Министерстве культуры РФ назвали произошедшее "большой трагедией". Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.
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Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил ряд изменений в программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
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Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
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Телеканал «1+1» подал в суд на Порошенко за клевету
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Происшествия
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В Чили небольшой самолет авиакомпании Camanchaca упал на жилой дом.
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Авто
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Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса
Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
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Историк Сытин назвал трагедию в Одессе «ликвидацией малоценного человеческого материала»
«Ну вы сравнили пожар в важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года», – заявил он.
Обновлено в 11:59
Здоровье
Роспотребнадзор зафиксировал рост ожирения среди россиян
Среди россиян наблюдается рост ожирения, у взрослого населения рост показателей увеличился вдвое с 2011 года, заявила замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой
Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Футбол
Ювентус — Аякс 1:1 (Перерыв)
Португальский футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выйдет с первых минут на поле в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 14:18
Общество
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Заслуженный деятель науки РСФСР, академик Российской академии образования (РАО), уроженец Калмыкии Пюрвя Эрдниев, по книгам которого учились в странах ближнего и дальнего зарубежья, умер во вторник.
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Политика
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Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
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Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
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Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
Обновлено в 15:24
Политика
Познер развенчал миф о таинственности русской души
Обновлено в 12:35
Энергетика
«Газпром нефть» попросила льготы для своего крупнейшего месторождения
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Обновлено в 08:40
Политика
МИД РФ ответил на жалобу Украины из-за инцидента в Керченском проливе
В МИД России прокомментировали обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 15:45
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Неизвестные напали с ножом на охранника «Магнита» в Измайлове
В Москве неизвестные вынесли продукты из магазина "Магнит" и ранили ножом охранника.
Обновлено в 14:17
Футбол
Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (Перерыв)
Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12