Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери потушенОреанда-Новости 01:20
ИА «Ореанда-Новости» Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Представитель парижских пожарных Габриэль Плюс сообщил, что продолжается наблюдение за оставшимися очагами, осуществляется охлаждение горячих конструкций, в том числе несущей, чтобы не допустить возобновления горения.
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Сгорела история. В Париже ликвидировали пожар в соборе Парижской Богоматери
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