Пожар в соборе Парижской Богоматери потушенОреанда-Новости 01:20

ИА «Ореанда-Новости» Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Представитель парижских пожарных Габриэль Плюс сообщил, что продолжается наблюдение за оставшимися очагами, осуществляется охлаждение горячих конструкций, в том числе несущей, чтобы не допустить возобновления горения.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Армия и оружие «Аэрофлот» планирует дополнительно закупить 35 самолетов МС-21 Компания "Аэрофлот" ведет переговоры о приобретении дополнительно к ранее запланированным к покупке самолетам МС-21 еще 35 лайнеров, заявил на заседании коллегии Минпромторга России вице-премьер правительства Юрий Борисов.

Армия и оружие CNN: Пентагон изучает решения по «сдерживанию России» в Венесуэле США разрабатывают военные решения для сдерживания «российского, китайского и кубинского влияния» в Венесуэле при правлении президента Николаса Мадуро.

Происшествия Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.

Шоу-бизнес Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Политика Штабы Зеленского и Порошенко подписали соглашение о дебатах Штабы действующего президента Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона для проведения дебатов, передает "Украинская правда".

Шоу-бизнес Анджелина Джоли сменила фамилию после развода Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.

Общество Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.

Экономика Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.

Технологии Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники представили свою новую разработку - андроида Алекса.

Политика Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.

Авто Названы лучшие автомобили для уличных гонок Эксперты портала «Car.ru» определили пятерку самых подходящих для уличных гонок автомобилей, которые сможет позволить себе водитель со средним бюджетом.

Авто Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.

Общество В Петербурге открыли памятник Алферову В Северной столице открыли памятник физику, Нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.

Гаджеты Появились новые рендеры смартфона OnePlus 7 В Сети появились новые рендеры дизайна смартфона OnePlus 7. Оказалось, что прошлая информация относилась к OnePlus 7 Pro, а не обычной версии устройства, чей внешний вид сильно напоминает своего предшественника.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.