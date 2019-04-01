Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушенОреанда-Новости 01:20

ИА «Ореанда-Новости» Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен. Представитель парижских пожарных Габриэль Плюс сообщил, что продолжается наблюдение за оставшимися очагами, осуществляется охлаждение горячих конструкций, в том числе несущей, чтобы не допустить возобновления горения.
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Правительство Франции обсуждает планы восстановления собора Парижской Богоматери

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Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен

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Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен

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Собор Парижской Богоматери
Собор
Католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Кафедральный собор архиепархии Парижа. Расположен в восточной части острова Сите, в четвёртом городском округе, на месте первой христианской церкви Парижа - базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Готический собор возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период 1163-1345 годов. Алтарная часть освящена в 1182 году; западный фасад и башни закончены во второй четверти XIII века. С 1235 года вносились большие изменения: обустроены часовни между контрфорсами нефа; увеличен размер трансепта; добавлены часовни хора и большие аркбутаны деамбулатория...
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