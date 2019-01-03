Стена четырехэтажного офисного здания обрушилась в Новочеркасске. Никто не пострадал, сообщил представитель регионального управления МЧС России. Инцидент произошел вечером в четверг, 3 января, по адресу улица Буденновская, дом 156.

Происшествия Происшествия Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена

Происшествия Происшествия В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.

Происшествия Происшествия Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.

Происшествия Происшествия Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко

Происшествия Происшествия Четырехлетняя девочка погибла в результате ДТП под Ростовом

Происшествия Происшествия В Дербенте в новогоднюю ночь 3-летний ребенок получил пулю в голову В новогоднюю ночь в дагестанском городе Дербент трехлетний мальчик получил огнестрельное ранение в голову, он госпитализирован в реанимацию, медики оценивают его состояние как тяжелое, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия В жилом доме на Ставрополье произошел хлопок газа Утром 3 января на кухне одной из квартир в шестиэтажном многоквартирном доме по улице Цветочной в станице Ессентукской в результате короткого замыкания в механизме автоподжига газовой плиты произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием на 13 кв. м. Возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет.

Происшествия Происшествия Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги

Происшествия Происшествия В Свердловской области четыре человека погибли в ДТП Столкнулись три легковушки и лесовоз. «На месте погибли четыре человека, в том числа двое грудных детей», — уточнил собеседник агентства.

Происшествия Происшествия В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию» В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.

Происшествия Происшествия В Париже задержали одного из представителей движения «желтых жилетов» Один из представителей движения "желтых жилетов" Эрик Друэ был задержан в среду вечером около площади Согласия в Париже, сообщает радиостанция France Info.

Происшествия Происшествия В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг утром в китайской юго-западной провинции Сычуань, сообщает китайский сейсмологический центр.

Происшествия Происшествия Из гостиницы в Севастополе эвакуировали 13 человек из-за задымления Люди, находившиеся в здании на Северной стороне Севастополя, эвакуированы из-за задымления, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС.

Происшествия Происшествия Жители Челябинска возложили цветы в память о погибших в Магнитогорске Сотни жителей Челябинска, представители городской администрации, городской думы пришли в четверг к памятнику "Орленок" в центре города, чтобы возложить цветы, игрушки, зажечь свечи в память о погибших при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска, передает корреспондент РИА Новости.