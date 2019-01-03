Происшествия
Офисное здание частично обрушилось в Новочеркасске
Офисное здание частично обрушилось в НовочеркасскеИзвестия13:05
Стена четырехэтажного офисного здания обрушилась в Новочеркасске. Никто не пострадал, сообщил представитель регионального управления МЧС России. Инцидент произошел вечером в четверг, 3 января, по адресу улица Буденновская, дом 156.
Известия13:05
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Происшествия
Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко
Обновлено в 09:38
Происшествия
Четырехлетняя девочка погибла в результате ДТП под Ростовом
Обновлено в 11:54
Происшествия
В Дербенте в новогоднюю ночь 3-летний ребенок получил пулю в голову
В новогоднюю ночь в дагестанском городе Дербент трехлетний мальчик получил огнестрельное ранение в голову, он госпитализирован в реанимацию, медики оценивают его состояние как тяжелое, передает ТАСС.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В жилом доме на Ставрополье произошел хлопок газа
Утром 3 января на кухне одной из квартир в шестиэтажном многоквартирном доме по улице Цветочной в станице Ессентукской в результате короткого замыкания в механизме автоподжига газовой плиты произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием на 13 кв. м. Возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Свердловской области четыре человека погибли в ДТП
Столкнулись три легковушки и лесовоз. «На месте погибли четыре человека, в том числа двое грудных детей», — уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Киеве избит авиаконструктор ОКБ Антонова, создававший «Мрию»
В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на телевизионную службу новостей украинского телеканала "1+1", сообщает, что стражами порядка избит один из создателей тяжелых советских самолетов Ан-74 и Ан-225 "Мрия", 81-летний Виктор Ковальский.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Париже задержали одного из представителей движения «желтых жилетов»
Один из представителей движения "желтых жилетов" Эрик Друэ был задержан в среду вечером около площади Согласия в Париже, сообщает радиостанция France Info.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в четверг утром в китайской юго-западной провинции Сычуань, сообщает китайский сейсмологический центр.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
Из гостиницы в Севастополе эвакуировали 13 человек из-за задымления
Люди, находившиеся в здании на Северной стороне Севастополя, эвакуированы из-за задымления, сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Жители Челябинска возложили цветы в память о погибших в Магнитогорске
Сотни жителей Челябинска, представители городской администрации, городской думы пришли в четверг к памятнику "Орленок" в центре города, чтобы возложить цветы, игрушки, зажечь свечи в память о погибших при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:57
Происшествия
«Клеившая» подругу под видом парня испанка попала за решётку
Жительница Валенсии домогалась потерпевшую под видом итальянского юноши.
Обновлено в 13:28