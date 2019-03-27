Энергетика
«Лукойл» закрывает офис в ХьюстонеТАСС вчера в 04:35
"Лукойл" присутствует на розничном рынке нефтепродуктов США с 2000 г. Компания управляет сбытовой сетью, расположенной в 11 штатах на восточном побережье страны и в округе Колумбия (Вашингтон).
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Транспорт
Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам
Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Гуаидо назвал дату начала операции по свержению Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо вечером в среду, 27 марта, назвал дату начала процесса свержения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:55
Экономика
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком
Обновлено вчера в 20:51
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено 26 марта в 15:27
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Глава Росгидромета пожаловался на воровство с метеостанций
Ранее в интервью РИА глава Росгидромета сказал, что на российских метеоспутниках работает только треть оборудования.
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Китай урежет субсидии на покупку электромобилей
Китай с июня этого года резко урежет субсидии производителям электромобилей.
Обновлено вчера в 09:50
Космос
Плоскоземельщики отправятся в Антарктику на поиски «края» планеты
Обновлено вчера в 08:45
Кино
Подведены итоги VII Премии АПКиТ
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Ассоциация продюсеров кино и телевидения назвала лауреатов VII Премии АПКиТ по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:22
Здоровье
«Каждый день вижу в зеркале почерк мясника»: благовещенка лишилась груди после пластической операции
Операция подразумевала максимум час, реабилитация в течение 2—3 дней и выписка домой.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Захарова ответила на призыв Трампа «убраться из Венесуэлы»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление Дональда Трампа о том, что «Россия должна убраться из Венесуэлы».
Обновлено вчера в 23:54
Космос
Земляне смогут отправить свои аудиозаписи на Марс
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Россия раскритиковала решение США по Голанам
Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятые США решения по признанию Голанских высот израильской территорией осложняют взаимоотношения Израиля с арабскими странами.
Обновлено вчера в 19:51
Политика
Япония может присоединиться к китайской инициативе «Один пояс — один путь»
По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказал сомнение по поводу инициативы и чрезмерного китайского кредитования в регионе, заявив, что «она может растворить экономическую силу страны, а не придать ей энергии».
Обновлено вчера в 03:35
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Губернатор Иркутской области предложил запретить экспорт круглого леса
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил Президенту России Владимиру Путину письмо с предложением полностью запретить экспорт круглого леса.
Обновлено вчера в 06:50
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено вчера в 08:43
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес
«Собираюсь стать отцом»: Корчевников внезапно поделился секретом
Обновлено вчера в 08:46
Футбол
Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев
Бывший защитник "Краснодара" и "Томи" Огнен Враньеш, выступающий за "Андерлехт", был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.
Обновлено вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США
Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.
Обновлено вчера в 18:00
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
13 военных погибли при крушении вертолета в Казахстане
Минобороны Казахстана подтвердило гибель 13 военных на борту разбившегося вертолета. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Политика
США с союзниками по НАТО намерены объявить новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить на следующей неделе новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Неизвестные напали на базу отдыха в Приморье и сожгли пять катеров
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на территорию базы отдыха в Приморье неизвестных и поджога пяти катеров, сообщает региональное УМВД РФ.
Обновлено вчера в 23:20
Культура
Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле
Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено вчера в 03:43