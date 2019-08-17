Экономика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цены на электроэнергиюФАН вчера в 21:00
Офис президента Украины Владимира Зеленского разработал меры, которые позволят снизить цену на электроэнергию на 20%. По словам представителя Зеленского в Верховной раде Андрея Геруса, разработанные меры позволят снизить цену на электричество для всех потребителей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Похитившие россиян в Камеруне пираты вышли на связь
Пираты, похитившие троих россиян у берегов Камеруна, вышли на связь.
Обновлено в 03:06
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
МИД России обвинил США в нагнетании военной напряженности
Договор о РСМД, заключенный между Россией и США в 1987 году, запрещал производство, хранение и испытание наземного ракетного вооружения, дальность полета которого составляет от 500 до 5500 км. Министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что США заложили в бюджет средства на разработку ракет средней и малой дальности почти за год до того, как объявили о выходе из Договора о РСМД.
Обновлено в 03:13
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Компания Sony объявила о покупке Insomniac Games. Разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios.
Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Армия и оружие
Reuters: вооруженная оппозиция перегруппировывает силы в Хан-Шейхуне
Формирования вооруженной сирийской оппозиции перегруппировывают свои силы в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб).
Обновлено в 03:25
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
На свадьбе Майи Донцовой и Алексея Купина случилось ЧП
Позже кадрами ЧП на свадьбе Купина и Донцовой в Instagram поделился Саймон Марданшин.
Обновлено в 01:35
Общество
Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Авто
Открытый McLaren станет самым лёгким в линейке марки
Британцы анонсировали выход в 2020 году самого лёгкого автомобиля, когда-либо производимого фирмой McLaren Automotive.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Политика
Twitter запретил рекламу государственным СМИ
Twitter дает 30 дней на то, чтобы государственные медиа убрали свою рекламу из социальной сети.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Джонсон предложил ЕС изменить соглашение по Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором указал на необходимость изменить условия выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 17:37
Политика
В ОАК опровергли сообщения о массовых увольнениях в «Ильюшине»
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) опровергли сообщения про "массовые увольнения" из "Ильюшина", заявив, что идет оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Обновлено в 03:10
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрения законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за административные правонарушения.
Обновлено в 02:29
Происшествия
В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой
В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.
Обновлено 18 августа в 06:54
Армия и оружие
Украинские военные нанесли минометный удар по Донецку и пригородам
Украинские военные во вторник утром нанесли удар по Донецку и его пригородам.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Транспорт
Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер
В ведомстве опровергли утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений, а не там, где чаще происходят аварии.
Обновлено в 01:13
Политика
Олега Бурова избрали новым мэром Риги
Новым мэром Риги на внеочередном заседании городской думы избран временно исполнявший эти обязанности Олег Буров, представляющий партию «Честь служить Риге» (ЧСР), сообщает LSM.
Обновлено вчера в 15:33
Футбол
Шюррле — о дерби с ЦСКА: было весело этой ночью!
Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле в социальной сети поделился эмоциями от домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, в котором красно-белые одержали победу со счётом 2:1.
Обновлено в 03:38
Политика
Офис Зеленского прокомментировал поведение жены Нетаньяху в Киеве
Обновлено вчера в 13:59
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16