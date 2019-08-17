Офис президента Украины Владимира Зеленского разработал меры, которые позволят снизить цену на электроэнергию на 20%. По словам представителя Зеленского в Верховной раде Андрея Геруса, разработанные меры позволят снизить цену на электричество для всех потребителей.

Офис Зеленского разработал меры по снижению цены на электроэнергию

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