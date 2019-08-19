Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергиюГазета.Ru 17:23
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей. Об этом информирует телеканал Newsone.
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Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 07:27
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Футбол
Кононов: Жиго не дождётся, что будет играть центральным нападающим
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов положительно оценил игру французского защитника Самуэля Жиго в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), но заметил, что не собирается использовать его на позиции центрального нападающего.
Обновлено в 17:06
Авто
«Рольф» в 1 полугодии увеличил прибыль в 1,7 раза
Автодилер «Рольф», основатель которого Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела, в первого полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, до 2,85 млрд рублей.
Обновлено в 02:28
Здоровье
Часть жителей Башкирии сможет получать бесплатные лекарства
В региональном минздраве сообщили, что больные с определенной категорией сердечно-сосудистых заболеваний смогут в течение года получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
США испытали запрещённую ДРСМД ракету
В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Политика
Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе
На встрече президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон пришли к единому мнению, что необходимо проводить переговоры относительно ситуации на востоке Украины «в нормандском» формате и в ближайшие недели.
Обновлено в 20:00
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Обновлено в 16:43
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Экономика
Минприроды предложило повысить нормативы утилизации товаров и упаковки
Минприроды России предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100 процентов.
Обновлено в 02:44
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено в 17:00
Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Игры
Платформер Little Nightmares получит продолжение
Обновлено в 14:38
Театры
Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра
Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.
Обновлено в 05:15
Политика
Пригожин заступился за жену Нетаньяху
Через несколько минут после инцидента командир экипажа ещё раз по громкой связи пожелал главе правительства и его супруге удачного визита.
Обновлено в 09:30
Экономика
Определены регионы России с самым доступным бензином
Чтобы составить рейтинг доступности бензина для населения, эксперты агентства РИА Рейтинг разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.
Обновлено вчера в 17:17
Здоровье
Американка перепутала беременность с камнями в почках и родила тройню
Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.
Обновлено в 02:40
Культура
Сергея Жигунова обвинили в мошенничестве
Обновлено в 07:16
Общество
В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой
Обновлено в 09:32
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено в 15:46
Авто
За 7 месяцев россияне купили 3,86 млн легковых авто
За 7 месяцев 2019 года в России было продано 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей – на 0,6% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:16
Хоккей
Тарасенко презентовал Кубок Стэнли в Новосибирске
Обновлено в 04:17
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:18
Космос
В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем
Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11