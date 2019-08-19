Энергетика

Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергиюГазета.Ru 17:23

2 фото
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей. Об этом информирует телеканал Newsone.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию

Газета.Ru17:23

Команда Зеленского нашла способ радикально снизить тарифы

Lenta.ru16:41

Офис Зеленского разработал меры по снижению на Украине цены на электроэнергию на 20%

ПРАЙМ16:31

ИНТЕРПАЙП: Поставщики электроэнергии создают искусственный дефицит (Украина)

ADVIS.ru05:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:08, Ашберн
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика

Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина

Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных

Обновлено в 17:54
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Футбол

Кононов: Жиго не дождётся, что будет играть центральным нападающим

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов положительно оценил игру французского защитника Самуэля Жиго в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1), но заметил, что не собирается использовать его на позиции центрального нападающего.
Обновлено в 17:06
Авто

«Рольф» в 1 полугодии увеличил прибыль в 1,7 раза

Автодилер «Рольф», основатель которого Сергей Петров стал фигурантом уголовного дела, в первого полугодии 2019 года увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, до 2,85 млрд рублей.
Обновлено в 02:28
Здоровье

Часть жителей Башкирии сможет получать бесплатные лекарства

В региональном минздраве сообщили, что больные с определенной категорией сердечно-сосудистых заболеваний смогут в течение года получать бесплатные лекарства.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

США испытали запрещённую ДРСМД ракету

В США провели лётные испытания крылатой ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): её дальность превышает 500 км. Об этом говорится в сообщении Пентагона.
Обновлено в 17:10
Политика

Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе

На встрече президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон пришли к единому мнению, что необходимо проводить переговоры относительно ситуации на востоке Украины «в нормандском» формате и в ближайшие недели.
Обновлено в 20:00
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика

Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Обновлено в 16:43
Общество

Школам рекомендовали ограничить использование мобильников

Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Экономика

Минприроды предложило повысить нормативы утилизации товаров и упаковки

Минприроды России предлагает повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100 процентов.
Обновлено в 02:44
Экономика

Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России

Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено в 17:00
Наука

Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни

Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Происшествия

На Канарах из-за лесных пожаров эвакуировали около 2 тысяч человек

Обновлено в 03:27
Политика

В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу

Обновлено в 18:39
Игры

Платформер Little Nightmares получит продолжение

Обновлено в 14:38
Театры

Сергея Пускепалиса представили коллективу Волковского театра

Нового художественного руководителя Государственного академического театра драмы имени Волкова Сергея Поскупалиса представили коллективу театра.
Обновлено в 05:15
Политика

Пригожин заступился за жену Нетаньяху

Через несколько минут после инцидента командир экипажа ещё раз по громкой связи пожелал главе правительства и его супруге удачного визита.
Обновлено в 09:30
Экономика

Определены регионы России с самым доступным бензином

Чтобы составить рейтинг доступности бензина для населения, эксперты агентства РИА Рейтинг разделили среднемесячный заработок в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2018-го по май 2019 года на местную цену бензина по состоянию на конец июля этого года.
Обновлено вчера в 17:17
Здоровье

Американка перепутала беременность с камнями в почках и родила тройню

Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.
Обновлено в 02:40
Культура

Сергея Жигунова обвинили в мошенничестве

Обновлено в 07:16
Общество

В ФРГ закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой

Обновлено в 09:32
Политика

Новым мэром Риги избран Олег Буров

Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено в 15:46
Авто

За 7 месяцев россияне купили 3,86 млн легковых авто

За 7 месяцев 2019 года в России было продано 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей – на 0,6% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 05:16
Хоккей

Тарасенко презентовал Кубок Стэнли в Новосибирске

Обновлено в 04:17
Космос

Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов

Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:18
Космос

В Сети появилось видео столкновения кометы с Солнцем

Солнце поглощает некоторые из них, но большинство комет слишком малы, чтобы попасть в поле зрение ученых.
Обновлено вчера в 00:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное