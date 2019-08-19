Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергиюГазета.Ru 17:23
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей. Об этом информирует телеканал Newsone.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Происшествия
«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Происшествия
В Узбекистане завели новые уголовные дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана завела новые уголовные дела против дочери бывшего президента Гульнары Каримовой.
Обновлено в 16:20
Политика
Путин заявил, что альтернативы «нормандскому формату» не существует
Альтернативы «нормандскому формату» не существует, заявил президент России Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 12:01
Происшествия
В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты
Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Гаджеты
Новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости
Как выяснилось, новые Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат АКБ увеличенной емкости.
Обновлено в 12:31
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Футбол
Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
США провели испытания крылатой ракеты
Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Футбол
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено в 16:49
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения со 128 тыс. военных
Обновлено в 17:54
Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено в 13:34
Происшествия
Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка
Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
США потеряли военное превосходство в Тихом океане
Американская армия слабеет из-за войн на Ближнем Востоке и проблем с финансированием США больше не располагают военным превосходством в Индо-Тихоокеанском регионе, они уступили это превосходство Китаю.
Обновлено в 11:45
Авто
Toyota представил новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Технологии
Деградация производительности сети Tor может стоить всего несколько тысяч долларов в месяц
Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Эксперты из Джорджтаунского университета и Исследовательской лаборатории ВМФ США представили на конференции USENIX интересный доклад (PDF), посвященный деградации производительности сети Tor.
Обновлено в 03:30
Технологии
Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн
Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.
Обновлено в 10:58
Футбол
Тиль: «Надеюсь, буду таким же успешным, как Хиддинк в России»
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль на клубном канале в YouTube подвёл итоги матча с ЦСКА (2:1).
Обновлено в 16:47
Технологии
Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ
За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью.
Обновлено в 06:12
Гаджеты
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов
Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено в 11:54
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа
В столице Мордовии полицейские спасли грудного ребенка, которого отец пытался сбросить с третьего этажа.
Обновлено в 13:05
Транспорт
МЭР предложило строить новую трассу до Владимира, а не Казани
В Минэкономразвития РФ предложили вместо платной трассы Москва – Казань построить новую дорогу только до Владимира, а далее реконструировать существующую трассу М-7 "Волга", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на ряд информированных источников.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала, почему уходила от Олега Стриженова
Пырьева долго терпела такое поведение супруга, однако не выдержала и приняла решение уйти от него.
Обновлено в 12:01
Политика
Кадыров рассказал о поставленном его отцом условии по будущему Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как его отец, первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров, согласился подписать документ о будущем Чечни в Российской Федерации.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильных
Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 04:02
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58