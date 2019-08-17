Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергиюГазета.Ru 17:23
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей. Об этом информирует телеканал Newsone.
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Культура
Более 30 брянцев отправились на фестиваль «Таврида-АРТ»
Обновлено в 04:08
Футбол
Сульшер: «Вероятно, „Вулверхэмптон“ заслужил забить гол»
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:1). Мы доминировали, забил первый гол.
Обновлено в 17:56
Армия и оружие
NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.
Обновлено в 19:21
Экономика
WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату
Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.
Обновлено в 18:49
Общество
Миллиардер-педофил написал завещание за 2 дня до суицида, сообщили СМИ
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии и торговле людьми, за два дня до совершения самоубийства написал завещание.
Обновлено в 20:59
Культура
Теодор Курентзис поставил условия проведения Дягилевского фестиваля
Теодор Курентзис официально покидает пост художественного руководителя пермского оперного 21-го августа.
Обновлено в 15:00
Политика
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Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»
Обновлено в 09:11
Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Обновлено в 21:02
Экономика
АСВ подало иск к бывшим топ-менеджерам БайкалБанка на 6,4 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Бурятии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам БайкалБанка его бывших контролирующих лиц в общем размере более 6,407 млрд рублей.
Обновлено в 13:01
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
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Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Политика
Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве
Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:07
Экономика
Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд
Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Игры
В Minecraft улучшат графику для новых видеокарт NVIDIA RTX
Обновлено в 11:19
Политика
Десятки соратников Мадуро пытались переговорить с США о его свержении
Десятки ближайших соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро за последнее время несколько раз пытались начать переговоры с США о его свержении, заявил представитель Госдепартамента.
Обновлено в 16:38
Армия и оружие
Появилось видео воздушного боя истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Сообщается, что на представленных кадрах запечатлены учебные полеты боевых машин в ближнем космосе и проведение тренировочного воздушного боя.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Экономика
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход
Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:00
Экономика
Эксперты рассказали, когда в России ожидается новый кризис
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 07:58
Здоровье
Медики рассказали об опасности валидола и корвалола
Как отмечают медики, валидол опасен тем, что замещает в домашней аптечке нитроглицерин — действительно эффективное для сердечников лекарство.
Обновлено в 05:50
Наука
6 причин, по которым мозг стареет быстрее: предупрежден - вооружен
У грызунов, которых постоянно держали в состоянии сильного алкогольного опьянения, производство нервных клеток в гиппокампе — области мозга, отвечающей со способность к обучению — сократилась на 40%.
Обновлено 14 августа в 07:19
Армия и оружие
В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой
Обновлено в 16:52
Кино
Тарантино обвинили в расизме за сцену с Брюсом Ли в новом фильме
Именно поэтому, написал он, сцена с Брюсом Ли разочаровала его как культурно недостоверная.
Обновлено в 10:18
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильных
Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 04:02
Экономика
Башкирия попала в рейтинг регионов с самым доступным бензином
Башкирия попала в список регионов, где топливо продается по доступной для местных жителей цене.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В Узбекистане возбудили новые дела против Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против дочери экс-президента страны Гульнары Каримовой, которую подозревают в хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны.
Обновлено в 12:08