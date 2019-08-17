Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей. Об этом информирует телеканал Newsone.

Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию

Футбол Сульшер: «Вероятно, „Вулверхэмптон“ заслужил забить гол» Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 2-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:1). Мы доминировали, забил первый гол.

Армия и оружие NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.

Экономика WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зароботную плату для стимулирования экономики.

Общество Миллиардер-педофил написал завещание за 2 дня до суицида, сообщили СМИ Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии и торговле людьми, за два дня до совершения самоубийства написал завещание.

Культура Теодор Курентзис поставил условия проведения Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис официально покидает пост художественного руководителя пермского оперного 21-го августа.

Экономика АСВ подало иск к бывшим топ-менеджерам БайкалБанка на 6,4 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Бурятии заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам БайкалБанка его бывших контролирующих лиц в общем размере более 6,407 млрд рублей.

Политика Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.

Политика Twitter запретит рекламу государственных СМИ Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.

Политика Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.

Политика Десятки соратников Мадуро пытались переговорить с США о его свержении Десятки ближайших соратников президента Венесуэлы Николаса Мадуро за последнее время несколько раз пытались начать переговоры с США о его свержении, заявил представитель Госдепартамента.

Армия и оружие Появилось видео воздушного боя истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе Сообщается, что на представленных кадрах запечатлены учебные полеты боевых машин в ближнем космосе и проведение тренировочного воздушного боя.

Происшествия Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.

Экономика Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.

Экономика Эксперты рассказали, когда в России ожидается новый кризис Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Здоровье Медики рассказали об опасности валидола и корвалола Как отмечают медики, валидол опасен тем, что замещает в домашней аптечке нитроглицерин — действительно эффективное для сердечников лекарство.

Наука 6 причин, по которым мозг стареет быстрее: предупрежден - вооружен У грызунов, которых постоянно держали в состоянии сильного алкогольного опьянения, производство нервных клеток в гиппокампе — области мозга, отвечающей со способность к обучению — сократилась на 40%.

Общество Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.

Общество Школам рекомендовали ограничить использование мобильных Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах.

Экономика Башкирия попала в рейтинг регионов с самым доступным бензином Башкирия попала в список регионов, где топливо продается по доступной для местных жителей цене.