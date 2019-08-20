Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергиюГазета.Ru вчера в 17:23
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей. Об этом информирует телеканал Newsone.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Ульяновске подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток из села Патрикеево (Ульяновская область) убил всех членов своей семьи и покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:46
Кино
«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае
Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
Банки предложили блокировать карты при подозрительных переводах
Ассоциация банков России (АБР) предложила внести поправки в законодательство, которые позволят блокировать карты получателя в том случае, если есть подозрения в зачислении на них мошеннических средств.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна
Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Как Ким Кардашьян выглядит без макияжа
Ким Кардашьян без макияжа Поклонники модели считают, что проблемы на ее лице - это явно не псориаз, который она все никак не может вылечить, это именно прыщи, которые обычно Ким закрашивает с помощью корректирующих средств.
Обновлено в 00:42
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, - это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон).
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
В Югре пропали двое детей, уехавшие на моторной лодке
Выяснилось, что на моторной лодке «Казанка» двое детей уехали на рыбалку и пропали без вести.
Обновлено в 01:02
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Обновлено в 01:34
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби
"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено вчера в 06:52
Происшествия
В войну мэрии Челябинска с депутатом Госдумы включилась прокуратура
Принадлежащее Барышеву ООО «Лоция» находится в доверительном управлении (депутатам Госдумы запрещено напрямую заниматься бизнесом).
Обновлено в 01:13
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Недвижимость
Покупатели жилья в новостройках стали реже привлекать ипотеку
В январе-июне 2019 года в России банки выдали 146,1 тыс. ипотечных кредитов на сделки с новостройками на 371,7 млрд рублей, как подсчитали в ЦИАН по данным ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 06:17
Транспорт
Авиакомпании сокращают количество рейсов в новый аэропорт Саратова
«Аэрофлот» и S7 Airlines прекратили продажу билетов на рейсы в Саратов с 27 октября, когда авиакомпании переходят на зимнее расписание, – билетов нет в системах бронирования.
Обновлено вчера в 16:07
Культура
Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли женщина с ребенком
Женщина с ребенком погибли при опрокидывании автомобиля в кювет в Саратовской области.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили два турецких F-16, заставив их сбежать
Истребители ВВС Турции были подняты по боевой тревоге и направлены в южную часть сирийской провинции Идлиб, однако, согласно сообщениям ряда источников, на перехват турецких истребителей с авиабазы «Хмеймим» были подняты два российских истребителя Су-35, которые смогли выгнать турецкие боевые самолёты из воздушного пространства Сирии всего лишь за несколько минут.
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
Популярность электронных платежей растет
Популярность электронных платежей растет Проникновение электронных платежей в России продолжает расти, следует из данных Mediascope.
Обновлено вчера в 18:24
Кино
Главным претендентом на «Оскар» стал Хоакин Феникс
Главным претендентом на «Оскар» за лучший фильм стала драма «Брачная история» Ноа Баумбака со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Обновлено вчера в 03:05
Футбол
Футболист «Барселоны» Дембеле пропустит пять недель из-за травмы
Футболист "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на срок до пяти недель из-за мышечной травмы, сообщается на сайте испанского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Армия и оружие
Госдеп осудил удар ВВС Сирии по турецкой военной колонне
Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Морган Ортагус жестко осудила нападение сирийских ВВС на военную колонну турецких войск в Идлибе в минувший понедельник, 19 августа.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обновлено вчера в 22:48