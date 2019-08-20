Энергетика

Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергиюГазета.Ru вчера в 17:23

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей. Об этом информирует телеканал Newsone.
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Офис Зеленского разработал меры по снижению цены на электроэнергию

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Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию

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