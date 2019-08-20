Экономика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергиюГазета.Ru вчера в 17:23
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей. Об этом информирует телеканал Newsone.
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Культура
Выставку памяти Эдуарда Успенского откроют в литературном музее к концу года
Выставку памяти детского писателя Эдуарда Успенского откроют в литературном музее к концу 2019 года, сообщил руководитель отдела культурных проектов «Союзмультфильма» Павел Шведов и председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Российская легкоатлетка умерла в 25 лет
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова умерла в возрасте 25 лет.
Обновлено в 04:56
Футбол
Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером
В последнем посте Слуцкий повторил знаменитую фотографию с бургером, ставшую мемом 10 лет назад.
Обновлено в 08:38
Финансы
В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт
В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Российские Су-35 прогнали турецкие F-16 из Сирии
Обновлено в 03:21
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Политика
Нетаньяху прокомментировал поведение своей жены на Украине
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
В Тульской области задержан водитель, сбивший трех паралимпийцев
Водитель, сбивший трех паралимпийцев в Тульской области, задержан. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Футбол
Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).
Обновлено в 07:31
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Политика
Глава Huawei заявил о моменте между жизнью и смертью компании
Основатель и гендиректор китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании циркуляр, в котором предупредил, что компания находится между жизнью и смертью.
Обновлено в 07:20
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Ученые из МФТИ и ИБХ РАН на примере одной наследственной генетической мутации раскрыли общие изначальные молекулярные механизмы, которые могут приводить как к преждевременным формам болезни Альцгеймера, так и к связанным с возрастом изменениям в организме человека.
Обновлено 16 августа в 21:20
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец угрожал выбросить из окна
Как сообщили в региональном МВД, днем в понедельник очевидцы сообщили в полицию о том, что неадекватный мужчина на третьем этаже дома угрожает убить ребенка.
Обновлено вчера в 13:40
Шоу-бизнес
Женился самый популярный блогер на YouTube
Самый популярный блогер на YouTube (почти 100 млн подписчиков) Феликс Арвид Ульф Чельберг, известный под псевдонимом PewDiePie (Пьюдипай), женился.
Обновлено в 09:12
Общество
Уфа заняла сотое место в рейтинге самых тихих городов России
Обновлено вчера в 03:31
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Facebook написал пост о России на русском языке.
Обновлено в 08:34
Футбол
«Ахмат» попросил КДК отменить красную карточку Уциева
Грозненский «Ахмат» подал заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой отменить красную карточку Ризвана Уциева, показанную в матче против «Зенита».
Обновлено в 08:48
Происшествия
Неизвестный захватил в заложники пассажиров автобуса в Рио-де-Жанейро
Вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в бразильском городе Рио-де-Жанейро.
Обновлено в 07:18
Футбол
Дортмундская «Боруссия» увеличила зарплату Санчо в два раза
Как сообщает Bild, в межсезонье руководство «шмелей» подняло 19-летнему футболисту зарплату в два раза, чтобы он остался в команде.
Обновлено в 03:13
Музыка
Украинскую группу Anna Maria критикуют за участие в «Новой Волне-2019»
Как известно, первая критика в адрес Анны и Марии Опанасюк появилась после того, как сестры отказались признавать войну между Россией и Украиной и аннексию Крыма.
Обновлено в 07:00
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
В Кремле оценили возможность встречи Зеленского и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:16
Общество
В аэропорту Барселоны отменят рейсы из-за забастовки
Об изменениях в расписании и отмене рейсов предупредил российский МИД.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Челябинске скончалась пострадавшая в ДТП с автобусом пассажирка
17-летняя девушка, получившая травмы в ДТП с участием автобуса и грузовика в Челябинске, скончалась в больнице.
Обновлено в 08:45
Энергетика
Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Украинская компания ДТЭК Рината Ахметова для прохождения предстоящего отопительного периода заключила контракт на поставку более 300 тыс. тонн угля из Колумбии.
Обновлено в 08:23