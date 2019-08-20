Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей. Об этом информирует телеканал Newsone.

Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию

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