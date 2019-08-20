Экономика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергиюГазета.Ru вчера в 17:23
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей. Об этом информирует телеканал Newsone.
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Финансы
«Алроса»: план по продажам указывает на ожидания незначительного восстановления рынка до конца года
Алроса показала скромные финансовые результаты: денежный поток был слабее ожиданий, план по продажам на 2019 г. был снижен.
Обновлено в 03:57
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Сирийские военные перекрыли линии снабжения террористов
Обновлено вчера в 10:04
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Россия частично прекратила передачу данных о радиации в Вену
Операторы станций сообщили организации, что испытывают проблемы со связью и сетью.
Обновлено в 04:39
Политика
В «Ильюшине» подтвердили сокращения
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Политика
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Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Футбол
Леонид Слуцкий выложил фото, на котором вновь поедает бургер
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий опубликовал в своем аккаунте Instagram фото, на котором он поедает бургер одном из заведений сети ресторанов быстрого питания.
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Происшествия
Похитившие российских моряков пираты вышли на связь
Оставшиеся на борту четверо членов экипажа сообщили, что вскоре пираты должны выйти на связь.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
Обновлено в 03:33
Экономика
Опубликован список крупнейших должников России
Белоруссия, Украина и Венесуэла вошли в число крупнейших должников РФ, говорится в публикации РБК.
Обновлено 18 августа в 22:47
Происшествия
Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани
Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Баскетбол
Дариус Моррис стал игроком «Енисея»
Красноярский «Енисей» объявил о подписании контракта на сезон-2019/20 с защитником Дариусом Моррисом (28 лет, 193 см). На счету Морриса 4 сезона и 132 матча в НБА.
Обновлено в 03:22
Общество
Петербург вошел в десятку самых «тусовочных» городов планеты
Санкт-Петербург стал единственным российским городом, вошедшим в десятку лучших городов мира для вечеринок.
Обновлено в 04:31
Общество
Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду
Меньше всего на еду, по оценке Росстата, в прошлом году потратили жители Москвы (24,5%), Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (23,1%) и Татарстана (21,8%).
Обновлено в 04:53
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Серджи Гомеса
27-летним футболистом заинтересовался ЦСКА. Сообщается, что армейцы намерены арендовать игрока с правом выкупа.
Обновлено в 04:29
Происшествия
СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве
Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Клину задержали серийного грабителя пенсионерок
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Представлены Realme 5 и 5 Pro: бюджетные смартфоны с четырьмя камерами
Сегодня бренд Realme на специальном мероприятии представил два новых смартфона с четырьмя камерами.
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Разработчик нового транспортника на замену Ан-12 определится осенью
В сентябре Минобороны РФ назовет конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет на замену советскому Ан-12.
Обновлено в 02:33
Гаджеты
Nokia перевыпустит легендарный кнопочный телефон
Обновлено в 04:19