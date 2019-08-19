Политика
Офис Зеленского ответил на критику жены НетаньяхуРИА Новости вчера в 12:05
Ранее СМИ опубликовали видео, на котором три девушки в традиционных украинских нарядах приветствуют у трапа самолета Беньямина Нетаньяху и его супругу Сару. Политику и его жене поднесли каравай. Глава израильского правительства отломил кусочек хлеба, надкусил его и передал первой леди.
Читать в источнике
Оценить154
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Футбол
Франк Рибери: «Готов к новому вызову»
Обновлено в 01:38
Футбол
Хердур Магнуссон: «Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва — красно-синяя»
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США
Обновлено 18 августа в 15:34
Здоровье
Стручковая фасоль: в чём её польза и вред?
Стручковая фасоль представляет собой недозрелые зерна обычной фасоли.
Обновлено в 01:02
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Общество
В ГД предложили установить в школах индивидуальные шкафчики для вещей
Депутат пояснил, что учащиеся жалуются на большой объём вещей, которые им приходится носить в школу ежедневно.
Обновлено вчера в 20:21
Здоровье
Педиатры не рекомендуют давать детям более одного яблока в день
Детям рекомендуется съедать не более одного яблока в сутки, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-педиатр столичного департамента здравоохранения, главный врач детской клинической больницы им. З.Башляевой, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Исмаил Османов.
Обновлено вчера в 01:18
Здоровье
Дети-инвалиды бесплатно отдохнули в Приморье
Затраты на отдых взяла на себя администрация Приморского края в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края», отметив при этом, что ежегодно выделяются деньги на бесплатные путёвки, в том числе и для детей-инвалидов.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено вчера в 10:17
Экономика
Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными
Россияне начали активно использовать накопления и брать кредиты ради поддержания привычного уровня трат, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:11
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Здоровье
Новый очаг африканской чумы свиней подтвержден в Приморье
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали
За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Армия и оружие
NYT: «Исламское государство» наращивает силы в Ираке и Сирии
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) восстанавливает свои источники финансирования и наращивает силы в Ираке и Сирии.
Обновлено вчера в 19:21
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Религия
19 августа православные отмечают Преображение Господне
Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Трое человек погибли в ДТП в Иркутской области
Обновлено в 01:11
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Уровень Амура у Хабаровска достиг опасной отметки
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Культура
Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Обновлено вчера в 05:56
Армия и оружие
Косачев: размещение испытанных США ракет в Европе или Азии не останется без ответа России
Размещение испытанных США крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 км в странах Азии или Европы будет угрожать России, а значит, иметь последствия как для американцев, так и для стран, которые предоставят им свою территорию.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.
Обновлено вчера в 21:30
Экономика
В России к концу года ожидают снижения цен на свинину
Как отметил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев, ожидается, что в ближайшие три-четыре года объёмы производства ежегодно будут расти на 4−5%, что резко усилит внутреннюю конкуренцию и создаст предпосылки для снижения оптовых цен.
Обновлено в 01:11