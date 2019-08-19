Политика

Офис Зеленского ответил на критику жены НетаньяхуРИА Новости вчера в 12:05

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором три девушки в традиционных украинских нарядах приветствуют у трапа самолета Беньямина Нетаньяху и его супругу Сару. Политику и его жене поднесли каравай. Глава израильского правительства отломил кусочек хлеба, надкусил его и передал первой леди.
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В офисе Зеленского заступились за жену Нетаньяху

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Газета.Ruвчера в 11:56

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РЕН ТВвчера в 11:36

В Киеве прокомментировали действия жены Нетаньяху с кусочком каравая

РБКвчера в 13:46
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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