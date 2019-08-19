Политика
Офис Зеленского ответил на критику жены НетаньяхуLenta.ru 13:23
Офис президента Украины прокомментировал инцидент с женой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая выбросила приветственный каравай по приезде в Киев. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.
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Политика
Пригожин заступился за жену Нетаньяху
Через несколько минут после инцидента командир экипажа ещё раз по громкой связи пожелал главе правительства и его супруге удачного визита.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
Обновлено в 15:28
Кино
Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding
Обновлено в 16:00
Политика
На Украине арестован поставлявший топливо в Крым российский танкер
По данным украинской прокуратуры, танкер поставлял топливо для российского военно-морского флота в Крым.
Обновлено в 06:41
Хоккей
Ничушкин стал игроком «Колорадо»
Обновлено в 16:24
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Футбол
Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне
Экс-полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о расторжении контракта с петербургским клубом и ходе восстановления после операции на колене, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 14:04
Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» в дерби
ЦСКА проиграл «Спартаку» в московском дерби, прошедшем в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе
Россия поддерживает локальные усилия сирийской армии по нейтрализации террористов в Идлибе, заявил российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Появилось видео воздушного боя истребителей МиГ-31БМ в ближнем космосе
Сообщается, что на представленных кадрах запечатлены учебные полеты боевых машин в ближнем космосе и проведение тренировочного воздушного боя.
Обновлено в 03:46
Теннис
Рублёв тренируется вместе с Энди Марреем
Третья ракетка России Андрей Рублев и британский теннисист Энди Маррей провели совместную тренировку. Занятие состоялось вчера, 18 августа.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено в 15:34
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Культура
Стартовал прием заявок на фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»
Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС объявили о старте приема заявок на участие во II тематическом фестивале культуры и искусств «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств».
Обновлено в 10:25
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11
Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
Обновлено в 05:12
Общество
В Instagram произошел массовый сбой
Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 09:08
Хоккей
Владимир Тарасенко презентовал в Новосибирске Кубок Стэнли
Во время борьбы за Кубок Стэнли у Владимира Тарасенко родился третий сын.
Обновлено в 07:00
Наука
Копролиты рассказали о паразитах и инфекциях древних британцев
Британцы, жившие 2,9 тысяч лет назад в заболоченной местности, страдали от многочисленных инфекций, сообщается в журнале Parasotilogy.
Обновлено в 07:39
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Как уточняется, на борту находились российская делегация, в том числе помощник президента и его пресс-секретарь — Юрий Ушаков и Дмитрий Песков, — а также журналисты кремлевского пула, которые будут освещать переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона на юге Франции.
Обновлено в 07:27
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ-2020
В разделе "Чтение" количество заданий уменьшено до 5 и введены задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного перечня.
Обновлено в 13:25
Политика
Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit
Упоминание о «бэкстопе» (режиме пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза Евросоюза (ЕС) и европейского рынка после начала переходного периода Brexit) не может быть включено в соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.
Обновлено в 16:15
Экономика
Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева
Обновлено в 16:32
Наука
Космическая радиация оказалась сравнительно безопасной для мозга крыс
Российские ученые выяснили, что ионизирующее излучение в дозах, которые могут получить космонавты во время межпланетного перелета, может быть безопасно для головного мозга.
Обновлено в 13:23
Политика
Макрон на встрече с Путиным процитировал Достоевского
Говоря о роли России в Европе, французский лидер принялся по памяти цитировать фрагмент из романа "Подросток", речь в котором идет об отличии русского человека от француза и немца.
Обновлено в 11:58
Футбол
Маммана отказался от перехода в «Сассуоло»
По слухам, «Сассуоло» уже договорился с «Зенитом» об аренде 23-летнего центрбека с последующим правом выкупа, однако сам футболист, взявший несколько дней на размышление, отказался от перехода.
Обновлено в 12:21
Культура
День «Московского долголетия» пройдет на фестивале «Спасская башня»
Двенадцатый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в столице с 23 августа по 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 10:31
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03