Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и ВышинскогоRT на русском вчера в 16:00
Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что в офисе главы государства предлагают освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова одновременно с главой портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:13, Вашингтон
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае
Прошедшие в Черном море военные украинско-американские учения Sea Breeze удивили китайские СМИ.
Обновлено вчера в 11:32
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Политика
Лукашенко: Россия и Белоруссия договорились о дальнейшей интеграции
Власти России и Белоруссии достигли принципиальных соглашений в вопросах дальнейшей интеграции двух стран, сообщила пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко по итогам его переговоров с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице
Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
На странице НАБУ в Facebook сказано, что обыски связаны с расследованием о растрате госимущества сотрудниками минобороны Украины и Генштаба ВСУ.
Обновлено в 06:01
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Происшествия
Названа причина задымления Boeing в Шереметьево
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
Предыдущий максимум в 14,868 тыс. рублей за акцию был зафиксирован 19 июня текущего года перед дивидендной отсечкой по выплате годовых дивидендов за 2018 год.
Обновлено в 03:43
Политика
Панарин ответил в «Инстаграме» на критику по поводу своего интервью
Форвард сборной России и клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отреагировал на критику в свой адрес в социальных сетях.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе
В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Недвижимость
В России появится программа ипотеки для частных домов
АО "ДОМ.РФ" готовит программу использования ипотечных кредитов для строительства индивидуальных жилых домов, сообщил руководитель ДОМ.РФ Александр Плутник на встреча с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 04:34
Культура
Бертман возглавит фестиваль «Биргитта»
На таллинский фестиваль «Биргитта» Дмитрий Бертман планирует привлечь лучших исполнителей классической музыки.
Обновлено в 05:19
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Наука
Маршалловы острова все еще фонят сильнее Чернобыля
После тестирования на америций-241, исследователи обнаружили, что на некоторых островах уровень изотопа был намного выше, чем в Чернобыле в 2009 году.
Обновлено вчера в 14:17
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Обновлено вчера в 11:15
Шоу-бизнес
Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва
Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 05:35
Технологии
S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров за 1 полугодие на 14,2%
За январь-июнь 2019 года авиакомпании группы S7 перевезли 8 157 908 пассажиров, на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает компания.
Обновлено в 05:32