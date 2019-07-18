Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и ВышинскогоRT на русском вчера в 16:00
Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что в офисе главы государства предлагают освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова одновременно с главой портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.
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Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Обновлено вчера в 03:44
Экономика
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Кино
Умерла актриса Валентина Зимняя
Советская актриса, театральный педагог, профессор кафедры Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Валентина Ивановна Зимняя скончалась 18 июля на 92-м году жизни в Киеве.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
ФК «Ростов» пожелал Мирзову удачи в «Спартаке»
Обновлено в 02:10
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено в 01:53
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
МИД РФ назвал закрытой тему «винных» санкций в отношении Грузии
В Российской Федерации является закрытой тема так называемых «винных» санкций в отношении Грузии.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Наука
Ученые нашли таинственно исчезнувших предков людей по анализу ДНК
Обновлено 17 июля в 09:43
Политика
Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
МВД отказалось возбуждать дело из-за покупки лекарства для ребенка
Полиция не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в отношении женщины, которую задержали на почте при получении посылки с не зарегистрированным в России препаратом для сына.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Обновлено в 02:02
Общество
В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
На защиту Калининграда призван новый вертолетный полк
Издание «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ опубликовало сообщение о том, что в Калининграде сформирован новый вертолетный полк, в который вошли морские противолодочные и спасательные вертолеты Ка-27, а так же транспортно-ударные Ми-8 и Ми-24.
Обновлено в 03:31
Наука
Ученые выяснили новую причину инфарктов и инсультов
«Верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое одинаково влияют на риск развития сердечного приступа и инсульта.
Обновлено вчера в 20:11
Транспорт
Вход на «Петроградскую» в Петербурге закроют по утрам
В Санкт-Петербурге изменится режим работы наземного вестибюля станции метро «Петроградская».
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Общество
Названы города с самым загрязненным воздухом
В Росгидромете назвали российские города, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха, пишет RT со ссылкой на данные службы.
Обновлено в 02:16
Авто
Коллекцию из 36 «Корветов» разыграют в лотерею
Коллекцию из более чем трех десятков Chevrolet Corvette 1953—1989 годов выпуска разыграют в лотерею.
Обновлено в 04:40