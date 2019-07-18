Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и ВышинскогоRT на русском вчера в 16:00
Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, сообщила, что в офисе главы государства предлагают освободить осуждённого за терроризм Олега Сенцова одновременно с главой портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.
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Политика
«Нафтогаз» сделал предложение России по транзиту газа
«Нафтогаз» заявил о готовности «хоть прямо сейчас» начать работать над соглашением о продлении транзита российского газа через Украину после 2019 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Якутии сотрудники ФСБ задержали 20 радикальных исламистов
Ячейку радикальных исламистов выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 01:37
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене московского театра "Русская песня", находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ее состояние врачи оценивают как тяжелое.
Обновлено в 01:26
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Обновлено в 02:37
Происшествия
Двух человек госпитализировали после инцидента с Boeing в Шереметьево
Два пассажира были госпитализированы после задымления самолета Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), направлявшегося из Москвы в Ереван.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
В Сети появилось первое фото со свадьбы Оболенцевой и Гигинеишвили
Молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы. Немного позже бизнес-леди опубликовала первое фото со свадьбы в Instagram.
Обновлено вчера в 15:33
Наука
Опасная эпидемия бананов добралась до Южной Америки
Обновлено вчера в 04:26
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено вчера в 03:44
Армия и оружие
Пострадавшая при обстреле жительница Донецка скончалась в больнице
Жительница Донецка, пострадавшая при обстреле, умерла в больнице. Она получила осколочные ранения накануне, 18 июля.
Обновлено в 00:54
Экономика
ФАС больше не винит ВМЗ в дороговизне колес
Служба нашла объективные факторы роста цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала результаты проверки влияния действий крупнейшего российского производителя железнодорожных колес — Выксунского металлургического завода (ВМЗ) — на рост цен на них в 2017–2018 годах.
Обновлено вчера в 13:29
Шоу-бизнес
Лолита Милявская заявила, что ее развод с мужем еще не состоялся
За кулисами Лолита рассказала репортерам, что они с Дмитрием действительно не разводились – никто из них так и не подал заявление в загс.
Обновлено вчера в 11:25
Культура
Выходные в Финляндии 20-21 июля: The Cardigans, смешные состязания и Fashion Week
С 19 по 22 июля пройдет Неделя моды в Хельсинки, на которой будут представлены работы как финских, так и иностранных дизайнеров.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В Магнитогорске перед приездом Путина вспыхнула психбольница
В Магнитогорске произошел пожар в областной психоневрологической больнице № 5.Сегодня в Магнитогорске ждут приезда важного гостя – президента РФ Владимира Путин.
Обновлено в 02:33
Наука
Азиатских тигровых комаров почти уничтожили в Китае с помощью радиации
Китайским ученым совместно с коллегами из других стран удалось на 94 процента сократить на двух островах популяцию азиатских тигровых комаров.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 02:57
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено вчера в 18:10
Экономика
Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона
Более 11 тыс. человек в России зарабатывают больше 1 млн руб. в месяц, следует из результатов масштабного исследования Росстата о заработных платах.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
В Германии исчезли две россиянки
Обновлено вчера в 13:16
Здоровье
Ученые выяснили, почему в ДТП попадают одни и те же люди
В авариях не всегда виноваты люди Британский художник Луис Уэйн всю жизнь рисовал кошек — разных размеров и цветов, в различных позах и часто с антропоморфными чертами.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полиция не стала заводить дело на мать с лекарством для сына
Обновлено вчера в 14:03
Наука
Ученые открыли новый вид динозавра с утиным клювом
Специалисты из Института палеонтологии Микеля Крузафона обнаружили нового динозавра, который относится к виду Aquilarhinus palimentus.
Обновлено 16 июля в 10:18
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Армия и оружие
В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что иранская сторона не теряла беспилотник и сообщение президента США Дональда Трампа о сбитом дроне может касаться американского беспилотного аппарата.
Обновлено в 02:25
Экономика
«Ведомости»: правила получения электронных подписей для юрлиц планируют ужесточить
Закрепленные в российском законодательстве правила получения квалифицированных электронных подписей для юридических лиц планируют ужесточить - комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон "Об электронной подписи", рассказал газете "Ведомости" председатель комитета Анатолий Аксаков.
Обновлено в 02:46
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21