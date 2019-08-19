Политика
Офис Зеленского ответил на критику жены НетаньяхуLenta.ru 13:23
Офис президента Украины прокомментировал инцидент с женой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая выбросила приветственный каравай по приезде в Киев. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.
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Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Обновлено 17 августа в 14:14
Здоровье
В Оренбуржье клещи ведут себя прилично
По еженедельным данным обращаемость пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.
Обновлено в 06:02
Политика
Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено в 12:15
Футбол
«Спартак» победил ЦСКА в московском дерби
«Спартак» обыграл ЦСКА в домашнем матче 6-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:23
Наука
Ученые выяснили, как выбрать пол будущего ребенка без участия врачей
Ученые-биологи нашли совсем несложный способ выбирать пол будущего ребенка без участия врачей.
Обновлено в 06:08
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Авто
Toyota представил новый 10-местный минивэн Toyota Majesty
Компания Toyota представила новый десятиместный микроавтобус Majesty.
Обновлено в 11:39
Общество
Greenpeace призвал ускорить освобождение белух из «китовой тюрьмы»
Greenpeace призвал ускорить перевозку к месту выпуска оставшихся белух из приморской «китовой тюрьмы» из-за приближения осени.
Обновлено в 17:27
Политика
Зеленский уволил губернатора Николаевской области
Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:57
Футбол
Гус Тил: «В перерыве Кононов был немного зол»
В перерыве Кононов был немного зол, потому что забросы — не наш стиль.
Обновлено в 15:25
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Игры
Call of Duty: Modern Warfare – Демонстрация карты «Grazna Raid»
Обновлено 17 августа в 16:10
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Футбол
Нереализованный Погба пенальти оставил МЮ без победы в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 17:04
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Авто
Практически новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставлен на продажу
В дилерском центре Kahn Automobiles появился в продаже практически новый Gelandewagen, выпущенный в 2002 году.
Обновлено в 01:08
Религия
19 августа православные празднуют Преображение Господне
Православный праздник Преображение Господне отмечается 19 августа. Но в народе его чаще называют вторым Спасом или Яблочным.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
США провели испытания крылатой ракеты
Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Авто
«ПСМА Рус» снова запустил производство после летнего отпуска
В рамках СПИК Группа PSA собирается расширить модельный ряд авто, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, в том числе за счет моделей Opel, вложить средства в новую платформу, запустить производство полноприводных вариаций Peugeot Expert, Peugeot Traveller, Citroen Jumpy и Citroen SpaceTourer.
Обновлено в 08:09
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Google своими манипуляциями добавил от 2,6 млн до 16 млн голосов Хиллари Клинтон в 2016 году.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Найден мертвым заслуженный артист России Михаил Романов
В Санкт-Петербурге найден мертвым заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 09:17
Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.
Обновлено в 17:23
Происшествия
«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Футбол
Суд рассмотрит прошение Мамаева и Кокорина об УДО
8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам колонии, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 10:08
Политика
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено в 12:26
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено в 08:21