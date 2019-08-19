Политика
Офис Зеленского ответил на критику жены НетаньяхуLenta.ru 13:23
Офис президента Украины прокомментировал инцидент с женой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которая выбросила приветственный каравай по приезде в Киев. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу украинского президента.
Читать в источнике
Оценить128
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Политика
Представитель Зеленского предрек Украине трудную зиму из-за спора с Россией
Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима.
Обновлено в 18:15
Политика
Пушков прокомментировал слова посла Украины о потере государственности
Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна лишается ключевых признаков государства.
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес
Дочь Веры Брежневой поделилась снимком в купальнике с отдыха
Соня Киперман опубликовала эффектный снимок. Соня Киперман продолжает делиться с подписчиками фотографиями со своего отдыха в Италии.
Обновлено 17 августа в 16:27
Политика
Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Политика
Брижит Макрон вышла встречать Владимира Путина с бандажом на руке
Супруга французского лидера Эммануэля Макрона, Брижит, несмотря на травму руки, встретила президента РФ Владимира Путина в форте Брегансон, куда он прилетел на встречу с главой Франции.
Обновлено в 11:31
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Лидеры двух стран обсудили международную повестку. При этом Путин впервые прокомментировал недавние протесты в Москве.
Обновлено в 16:43
Кино
Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Игры
Call of Duty: Modern Warfare – Демонстрация карты «Grazna Raid»
Обновлено 17 августа в 16:10
Общество
Замглавы МАГАТЭ заявил об искажении фактов в сериале «Чернобыль»
Авторы американо-британского сериала "Чернобыль" чередуют красочные кадры с искажением фактов о числе погибших в аварии на АЭС, заявил в понедельник заместитель гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков.
Обновлено в 13:06
Игры
Разработчики выкатили новый трейлер «Need for Speed: Heat»
Обновлено в 18:10
Здоровье
Употребление манго поможет человеку вылечить заболевания печени
Как утверждают медики, употребление манго поможет человеку вылечить заболевания печени.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Политика
Twitter запретил рекламу государственных СМИ
Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.
Обновлено в 15:49
Футбол
Зелимхан Бакаев: «Может, без дыма забили бы больше»
Может нам помог дым, а, может, и без него больше бы забили.
Обновлено в 16:45
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Истребители арабской коалиции нанесли удары по хуситам в Йемене
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиции нанесла удары по находящимся на севере Йемена хуситам.
Обновлено в 18:30
Здоровье
Американка перепутала беременность с камнями в почках и родила тройню
Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.
Обновлено в 02:40
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ-2020
Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой
Обновлено в 16:52
Наука
Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено в 14:19
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Общество
На Камчатке отстреливают медведей, представляющих угрозу для людей
Более 60 медведей отстрелили сотрудники лесного хозяйства вместе с охотниками в этом сезоне на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Илюхин.
Обновлено в 19:31
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50