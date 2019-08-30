Политика

РБКРБКОфис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией. Об этом сообщается в Facebook офиса.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Украинские власти опровергли завершение обмена заключенными с Россией

URA.Ru01:52

В офисе Зеленского прокомментировали новости об обмене пленными с РФ

РЕН ТВ02:02

Офис президента Украины: Информация о завершении обмена между Россией и Украиной не соответствует действительности

Эхо Москвы01:45

Офис Зеленского заявил о продолжении переговоров по обмену заключенными

РИА Новости01:50

В офисе Зеленского опровергли слухи о завершении обмена заключёнными

RT на русском01:45

Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией

РБК01:53

Киев опроверг завершение обмена заключенными с Россией

Известия01:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
Общество

РЖД решили застроить четыре вокзала в центре Москвы

«РЖД-Недвижимость» (стопроцентная «дочка» РЖД) планирует заняться модернизацией московских вокзалов и перестройкой прилегающих к ним территорий для бизнес-проектов и строительства жилья.
РБК вчера в 17:00
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Общество

Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Общество

Полиция Москвы призывает отказаться от участия в несогласованной акции 31 августа

Московская полиция обратилась к организаторам намеченной на субботу, 31 августа, несанкционированной акции.
Вести.Ru 02:27
Политика

Самолет с освобожденными украинцами рано утром должен прилететь в Киев

О россиянах, переданных в рамках обмена, пока не сообщалось.
Эхо Москвы вчера в 22:03
Общество

Роскачество рассказало об опасности чипсов и картофеля фри

Известия 01:00
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

РИА Новости вчера в 21:25
Армия и оружие

В ВМС Украины сообщили о прибытии в аэропорт Киева родных заключенных

В Киевский аэропорт Жуляны начали приезжать родственники украинцев, которые были взяты под стражу в России, сообщила советник главкома ВМС Украины Виктория Христенко, передает корреспондент РБК.
РБК 02:34
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов

Ореанда-Новости вчера в 01:45
Политика

Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома

Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Армия и оружие

Самолет на импеллерной тяге PJ-II дебютировал на МАКС-2019

На авиасалоне МАКС-2019 состоялась презентация двухместного самолета на импеллерной тяге PJ-II DREAMER.
Российская газета вчера в 06:45
Происшествия

Полиция выдала ордер на арест центрового «Лейкерс»

Полиция штата Алабама выдала ордер на арест 29-летнего баскетболиста по обвинению в домашнем насилии.
Матч ТВ 02:28
Политика

СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией

Процесс переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной еще продолжается, соглашения по этому вопросу еще нет.
РБК 02:36
Политика

У бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях вскоре могут появиться видеорегистраторы

У бойцов Росгвардии на массовых мероприятиях вскоре могут появиться видеорегистраторы. Об этом сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Эхо Москвы 02:30
Происшествия

В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку

Газета.Ru 00:39
Политика

Гончарук стал самым молодым премьер-министром в истории Украины

Правящая элита Украины становится все более юной: к самому молодому президенту в истории страны Владимиру Зеленскому, супруга которого, Елена, тоже младше всех своих предшественниц, добавился 35-летний премьер-министр: Алексей Гончарук, которому 7 июля исполнилось 35 лет, побил возрастной рекорд среди глав украинского правительства.
Газета.Ru вчера в 17:01
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Общество

Spotify отложил запуск в России до конца года

Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 21:46
Футбол

Спартак — Брага 1:2

29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Происшествия

В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске

Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru вчера в 16:46
Армия и оружие

В Сирии и Ираке от ударов коалиции с 2014 года погибли 1313 человек

Число мирных жителей, погибших при ударах коалиции США в Ираке и Сирии с августа 2014 года, составило 1313 человек, говорится в пресс-релизе коалиции во главе США.
РИА Новости вчера в 09:57
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Политика

Польша, США и Украина подпишут соглашение о безопасности поставок газа

Отмечается, что соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе.
RT на русском 02:30
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек

В Московской области на трассе в результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом пострадали шесть человек — граждане Монголии и Белоруссии.
RT на русском 02:32
Экономика

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Гаджеты

Apple назначила дату презентации iPhone 11

Евразия Daily вчера в 21:34
Футбол

«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Sportbox.RU вчера в 16:24
Политика

Путин встретится с врио губернатора Забайкальского края Осиповым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проведет встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым.
Политическая Экспертиза вчера в 05:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное