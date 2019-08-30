Политика

РБКРБКОфис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией. Об этом сообщается в Facebook офиса.
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Украинские власти опровергли завершение обмена заключенными с Россией

URA.Ru01:52

В офисе Зеленского прокомментировали новости об обмене пленными с РФ

РЕН ТВ02:02

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Офис Зеленского опроверг слухи о завершении обмена заключёнными

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Эхо Москвы01:45

Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией

РБК01:53
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
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Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
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