Политика
РБКОфис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией. Об этом сообщается в Facebook офиса.
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Музыка
Рита Ора выступила на закрытии «Новой волны» в Сочи
Британская певица Рита Ора приехала в Сочи на закрытие фестиваля "Новая волна" как специальный гость, сообщает Teleprogramma.pro.
Народные новости 00:04
Футбол
«Млада-Болеслав» согласился отпустить Комличенко в ЦСКА
Ранее сообщалось, что чешский клуб готов отпустить 24-летнего игрока сборной России за 2,8 млн евро (раньше требовал 4 млн), тогда как армейцы предлагали аренду с правом выкупа.
Sports.ru 02:51
Армия и оружие
Россия выпустила «Калибр» в Черном море
Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.
Lenta.ru 04:08
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Три военных самолета, где могут находиться отпущенные РФ заключенные, приземлились в Киеве
Три военных самолета приземлились в киевском аэропорту.
Росбалт 03:42
Политика
Украина, США и Польша подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители Украины, Соединенных Штатов и Польши подпишут в субботу, 31 августа, соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа.
Российская газета 03:59
Финансы
Эксперт предсказал укрепление курса рубля к концу года
Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар.
Известия 03:21
Футбол
Спартак — Брага 1:2
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Политика
Депутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка.
RuNews24.ru 03:44
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru вчера в 08:29
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Подмосковье
Шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика на трассе в Подмосковье.
ТАСС 02:54
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Наивысший балл среди российских команд, получивших право сыграть на групповом этапе, имеет ЦСКА, который попал в первую корзину.
ТАСС вчера в 18:12
Наука
В MIT собрали первый процессор из углеродных нанотрубок
Создание полевых транзисторов с углеродными нанотрубками (CNFET) стало важной задачей, которую необходимо решить ради появления компьютеров нового поколения.
Хайтек+ вчера в 05:14
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни с артистом
30 августа исполняется год со дня ухода из жизни российского эстрадного певца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона.
Пятый канал 03:02
Политика
Украина не подтверждает завершение обмена пленными с Россией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что «сложный» переговорный процесс между Россией и Украиной по обмену задержанными и осужденными лицами продолжается.
Коммерсантъ 01:35
Гаджеты
LG анонсировала новый смартфон LG Q70
Сегодня на презентации LG в Южной Корее был представлен новый смартфон Q-серии LG Q70.
ITZine.ru 03:29