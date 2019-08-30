Политика

RT на русскомRT на русскомОфис Зеленского опроверг слухи о завершении обмена заключёнными

В офисе украинского лидера Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключёнными с Россией.
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Офис Зеленского опроверг данные о завершении обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной

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Офис Зеленского опроверг слухи о завершении обмена заключёнными

RT на русском01:45

Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией

РБК01:53

В Службе безопасности Украины опровергли информацию о начале обмена заключенными с Россией

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