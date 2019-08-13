Политика
Офис Зеленского объяснил отставку БезсмертногоИзвестия 13:13
В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе. Приказ о его увольнении был подписан ранее 13 августа.
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с чего всё началось
«Освободить Безсмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы», — говорится в тексте указа на сайте президента Украины.RT на русском08:42
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