с чего всё началось

В офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили решение отстранить Романа Безсмертного от должности представителя Киева в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе. Приказ о его увольнении был подписан ранее 13 августа.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.

Общество Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Хоккей ХК «Северсталь» обыграл сборную Кубка губернатора Челябинской области Хоккеисты череповецкой "Северстали" обыграли в овертайме сборную Кубка губернатора Челябинской области и заняли третье место на предсезонном турнире в Челябинске.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Политика Путин в Крыму опустился на колено перед девочкой-балериной Президент России Владимир Путин во время визита в Академии хореографии в Севастополе опустился на одно колено и поцеловал руку у девочки-балерины.

Общество Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.

Футбол Стюарды «Драгау» не пускают корреспондентов «Матч ТВ» на бровку Стюарды стадиона "Драгау" препятствуют работе корреспондентов "Матч ТВ", не пуская их на бровку для интервью с футболистами.

Теннис Медведев вышел во второй круг турнира в Цинциннати Россиянин Даниил Медведев пробился во второй раунд представительного турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Политика В Конгрессе США заявили о поддержке акций протеста в Москве Лидер республиканского большинства в палате представителей конгресса США Стени Хойер заявил о поддержке акций протеста, которые проходят в Москве в связи с отказом в регистрации оппозиционным кандидатам.

Политика Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.

Экономика Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Общество Тайфун «Кроса» может вызвать наводнение в Приморье Тайфун "Кроса", который направляется к Японии, к выходным может подойти к Приморью, вызвать сильные дожди и привести к наводнению, сообщается на сайте Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гаджеты Интерьерные телевизоры Samsung The Serif появились в России Samsung Electronics анонсировала в России эксклюзивный интерьерный телевизор The Serif, разработанный совместно с известными французскими промышленными дизайнерами Ронаном и Эрваном Буруллеками.

Армия и оружие Британские ВВС подняли истребители для перехвата российских Ту-142 Истребители британских ВВС были срочно подняты на перехват российских дальних противолодочных самолетов Ту-142.

Здоровье Редкое заболевание превратило 10-летнюю девочку из Камбоджи в старушку Редкое заболевание сделало десятилетнюю девочку из Камбоджи похожей на пожилую женщину.

Технологии Facebook платил подрядчикам за прослушку аудиосообщений пользователей Американская компания Facebook осуществляла выплаты сотням подрядчиков, прослушивавшим голосовые сообщения пользователей социальной сети.

Шоу-бизнес Кети Топурия отдыхает с новым возлюбленным на Сицилии Среди фотографий отдыха на Сицилии в сторис певицы проскочило фото, где её руку нежно держит мужская рука.

Авто На аукцион выставят 760-сильный гиперкар Pagani Zonda Aether Представленный гиперкар Pagani Zonda Aether был выпущен в 2017 году.

Футбол Киевское «Динамо» выбыло из Лиги чемпионов В Киеве прошел ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным "Динамо" и бельгийским "Брюгге".

Наука Студентов отчислят по рекомендации искусственного интеллекта Студентов российских вузов уже скоро смогут отчислить по рекомендации искусственного интеллекта.

Кино Козловский закончил снимать фильм об аварии на Чернобыльской АЭС Данила Козловский завершил съемки фильма о трагедии на Чернобыльской АЭС.

Политика В Крыму хотят говорить с Украиной о пропуске вод Днепра на полуостров Власти Крыма намерены просить руководство РФ начать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров воды Днепра, исток которого находится на территрии России.