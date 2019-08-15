Политика

Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и ДонбассаКоммерсантъ 15:13

Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
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с чего всё началось
«Среди основных идей — необходимость разработки стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который бы регулярно пересматривался», — заявил
 Рябошапка.
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