Политика

Зеленский потребовал уволить КличкоLenta.ru 06:25

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук, передает «Украинская правда».
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Зеленский потребовал уволить Кличко

Lenta.ru06:25

Администрация Зеленского предложила правительству уволить Кличко

РИА Новости06:00

Мэра Киева Кличко лишат исполнительных полномочий

Rambler News Service06:13

Офис Зеленского инициировал отставку Кличко

Московский Комсомолец06:05

Администрация Зеленского намерена сместить Кличко с поста столичного мэра

News.ru06:22

Кличко рискует снова сменить профессию: бывший боксер вскоре станет и бывшим мэром

Новостной фронт05:58

Мосийчук заявил, что Богдан внес в Кабмин прошение уволить Кличко с должности главы КГГА

Украина.ру05:55
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Политика

Навального задержали за призыв москвичей к массовым беспорядкам

Причиной задержания стали призывы Навального к москвичам принять участие 27 июля в несанкционированном массовом мероприятии у мэрии Москвы.
Обновлено в 03:11
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск «Блэйда»

Исполнитель роли Блэйда в предыдущих экранизациях комиксов Marvel Уэсли Снайпс прокомментировал перезапуск серии с участием лауреата премии Американской Киноакадемии Махершалы Али.
Обновлено вчера в 16:12
Здоровье

У 37-летней петербурженки родилась четверня

Как сообщают СМИ, счастливой мамой троих сыновей и одной дочери стала 37-летняя жительница северной столицы по имени Оксана.
Обновлено вчера в 08:17
Гаджеты

Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров

Чуть ранее стало известно, что Xiaomi занимает 39% рынка телевизоров в Индии и очень быстрыми темпами завоевывает популярность в России.
Обновлено в 01:58
Кино

Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма

"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Политика

Шишкина обратилась в ЦИК с жалобой на выборы в Петербурге

Руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина 23 июля обратилась к главе Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой с жалобой на проведение выборов в Петербурге, об этом Шишкина сообщила в своем Facebook .
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Единоборства

В США скончался российский боксёр Максим Дадашев

28-летний российский боксёр Максим Дадашев умер в США из-за осложнений после травм, полученных в поединке с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 13:27
Путешествия

Россияне смогут приезжать на Мальдивы без виз на 90 дней

Согласно договору, россияне смогут посещать Мальдивы по заграничному паспорту без визы в течение 90 дней.
Обновлено в 03:18
Общество

Baza: «Роснефть» потратила 1,3 млн евро на дизайнерскую одежду

Нефтяная компания «Роснефть» за несколько лет потратила 1,3 миллиона евро на одежду от итальянского дизайнера Роберто Джиромбелли для своих сотрудников.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца ГРУ

Фигурант дела об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина арестован в Армении, сообщила глава отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры республики Аревик Хачатрян.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Башкирии задержали еще одну кассиршу после кражи денег из банка

Полицейские в Уфе задержали кассиршу, которая вынесла 6,5 миллиона рублей из банка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:09
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Минтруд установил прожиточный минимум за I квартал 2019 года

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10 тыс. 753 рубля, для трудоспособного населения - 11 тыс. 653 рубля, пенсионеров - 8 тыс. 894 рубля, детей - 10 тыс. 585 рублей", - говорится в приказе министерства.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье

На развитие здравоохранения Мурманская область получила 300 млн

На развитие здравоохранения Мурманская область получила 300 млн рублей из федерального бюджета.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке

Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Происшествия

СК завел дело против сотрудника МЧС после пожара в лагере «Холдоми»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) в отношении начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Китай выступил за полное уничтожение ядерного оружия

Китай придерживается политики, предусматривающей недопущение применения ядерного оружия в любое время и при любых обстоятельствах.
Обновлено в 02:07
Экономика

Росстат назвал самую распространенную зарплату в России

Наиболее распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 01:53
Музыка

Клип Queen побил рекорды просмотров на YouTube

Клип группы Queen к композиции Bohemian Rhapsody набрал миллиард просмотров на видеохостинге YouTube.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка

Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Театры

Худрука Волковского театра выберут по итогам конкурса

Официально проект называется конкурс концепций развития Академического театра имени Федора Волкова.
Обновлено в 05:35
Политика

Главу МВД Латвии отчитали за посещение концерта Лепса

Глава Минюста отметил, что Лепс «близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам».
Обновлено в 06:12
Экономика

Госдума запретила выдавать микрокредиты под залог жилья

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, который запрещает микрофинансовым организациям (МФО) выдавать потребкредиты физлицам под залог жилья.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»

Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Политика

Меркель приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла приглашение от Польши на памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено в 05:01
Здоровье

Около 160 тыс. детей и подростков заразились ВИЧ-инфекцией в 2018 году

Как отмечается в опубликованном ею в Женеве докладе, в 2018 году ВИЧ-инфекцией в мире заразились около 160 тыс. детей и подростков, тогда как цель состояла в том, чтобы таких случаев стало менее 40 тыс.
Обновлено в 01:13
Финансы

«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00
Футбол

«Оренбург» примет «Зенит» на домашнем стадионе

Обновлено в 05:36
Экономика

Госдума проголосовала за повышение до 20% НДС на пальмовое масло

Госдума проголосовала за поправку об отмене льготной ставки НДС для пальмового масла и повышении ее до 20%.
Обновлено вчера в 08:17
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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