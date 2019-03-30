Политика

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт покинула постАргументы недели 01:32

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сегодня покинула пост. Об уходе спикера Госдепа сообщил американский госсекретарь Майк Помпео на своей страничке в социальной сети.
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Майк Помпео
От лица дружного коллектива Госдепартамента благодарю Хезер Науэрт за два года совершенной и бесподобной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в Fullbright.
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