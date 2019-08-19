Финансы
Официальный курс евро взлетел на 73 копейкиГазета.Ru 05:54
Официальный курс европейской валюты на вторник, 20 августа, вырос на 72,57 коп. и составил 73,9484 руб. Об этом говорится на официальном сайте Банка России. По данным регулятора, курс доллара увеличился на 61,21 коп. — до 66,6082 руб.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:30, Ашберн
Происшествия
Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе, сообщили СМИ
Обновлено в 06:09
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Музыка
В Таре пройдет «Сибирский фестиваль искусств»
Сегодня, 19 августа, в пресс-центре РБК состоялась пресс-конференция, посвященная запуску «Сибирского фестиваля искусств», который впервые пройдет в Таре в 2020 году.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Отец подозреваемого по делу об убийстве в Патрикееве рассказал о сыне
Отец подозреваемого подростка в беседе с Пятым каналом прокомментировал убийство семьи в Ульяновской области.
Обновлено в 05:41
Космос
Илон Маск призвал нанести ядерный удар по Марсу
Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск призвал нанести «ядерный удар» по Марсу.
Обновлено 17 августа в 20:35
Культура
Курентзис поставил условия проведения Дягилевского фестиваля
Теодор Курентзис сообщил журналистам, что готов быть руководителем Дягилевского фестиваля при определенных условиях.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Жена Мамаева стала жертвой аферистов
Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Политика
На выборы в Абхазию впервые приедут наблюдатели из Германии и Китая
Галустян пояснил, что привлечение европейских и китайских международных наблюдателей на предстоящие выборы стало итогом работы недавно созданного международного парламентского движения "Лига друзей Абхазии".
Обновлено в 06:11
Теннис
Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Футбол
Егоров прокомментировал слова Дзюбы о позорном судействе матча
Глава департамента судейства и инспектирования российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров прокомментировал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы о позорном судействе матча команды против «Ахмата».
Обновлено в 04:16
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова выходит замуж за бывшего супруга Климовой
Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова и актер Илья Хорошилов скоро сыграют свадьбу.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Ульяновской области возросло число пострадавших от отравления маслом
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 05:13
Футбол
«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»
Обновлено в 06:02
Политика
Дания отказалась продавать Гренландию США
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в ответ на желание США приобрести Гренландию, что она не продается.
Обновлено в 01:38
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Первый президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров в ходе переговоров с российским руководством отказывался подписывать документ о присоединении к России без проведения общенационального референдума.
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Обновлено в 04:40
Экономика
«Дочка» «Газпрома» решила выкупить у Ротенбергов бурового подрядчика
Новый единый подрядчик «Газпрома» «Газстройпром» ведет переговоры о покупке «Газпром бурения» у Игоря Ротенберга и его партнеров.
Обновлено в 01:00
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Футбол
Тухель назвал условие, при котором «ПСЖ» продаст Неймара
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ситуацию с нападающим Неймаром после матча 2-го тура чемпионата Франции с «Ренном», в котором парижане уступили со счётом 1:2. Бразильский футболист не принимал участие в игре, так как продолжает восстанавливаться после травмы, а также хочет покинуть клуб.
Обновлено в 03:05
Технологии
Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ
За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью.
Обновлено в 06:12
Политика
В Госдуме вернутся к теме фейковых новостей в агрегаторах
Депутаты проведут консультации по теме фейковых новостей в агрегаторах с представителями журналистского сообщества, самих агрегаторов и экспертов и вернутся к обсуждению этой темы в октябре, о соответствующем решении Совета Думы сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:51
Политика
Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.
Обновлено в 05:20