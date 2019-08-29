Финансы

Газета.RuГазета.RuОфициальный курс евро вырос почти на 30 копеек

Официальный курс евро к рублю вырос на 29,75 коп. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России.
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