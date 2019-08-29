Финансы
Газета.RuОфициальный курс евро вырос почти на 30 копеек
Официальный курс евро к рублю вырос на 29,75 коп. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Банка России.
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Теннис
Даниил Медведев повздорил со зрителями на матче US Open
РИА Новости 02:31
Происшествия
Три самолета экстренно сели в аэропорту Волгограда
Три самолета совершили экстренные посадки в аэропорту Волгограда за последние сутки.
Известия 02:02
Происшествия
Американцу Полу Уилану предъявили обвинение в шпионаже
Следствие предъявило окончательное обвинение американцу Полу Уилану, которому вменяется шпионаж.
Известия вчера в 13:37
Футбол
Воспитанник «Локомотива» Климов стал игроком «Монако»
Условия трансфера не разглашаются. Контракт 18-летнего россиянина с монегасками рассчитан до 2021 года. Климов – воспитанник «Локомотива».
Бомбардир.ру 02:23
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов станцевал в полотенце
Вчера жена Газманова — Марина опубликовала ролик, которым призвала фанатов заниматься спортом.
StarHit.ru вчера в 23:00
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов
РИА Новости 01:10
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 29 августа в 08:29
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Политика
Новак назвал предварительные сроки переговоров с Украиной и ЕС по газу
Глава российского Министерства энергетики Александр Новак заявил, что Москва готова провести переговоры о транзите газа с представителями Евросоюза и Украины в первой половине сентября.
RT на русском вчера в 11:57
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Футбол
Лукаку ответил Гари Невиллу, обвинившему его в непрофессионализме
Напомним, ранее Невилл раскритиковал Лукаку за лишний вес и обвинил в непрофессионализме.
Чемпионат 02:56
Гаджеты
Разработчики из РФ представили версию PUBG для маломощных смартфонов
В России появилась легкая и более доступная версия игры PUBG MOBILE под названием PUBG MOBILE LITE.
Goroday.ru 02:16
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Общество
Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории
Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Происшествия
В Индии прогремел взрыв на химическом заводе
По меньшей мере 6 человек погибли и 43 пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Индии, сообщает агентство ANI.
РИА Новости 02:50
Армия и оружие
В США объявили о создании космического командования
Президент Дональд Трамп официально объявил о начале работы космического командования страны, целью которого станет обеспечение доминирования Соединённых Штатов в космосе, передаёт РИА Новости.
Профиль вчера в 05:11
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Армия и оружие
Турецкий МИД назвал условия вывода войск из Сирии
4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.
Известия вчера в 06:58
Авто
Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета 29 августа в 07:06
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Политика
Украинцы вымогали десятки миллионов рублей от имени Зеленского
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, украинцы от имени лидера страны требовали от экс-сотрудника украинской госкомпании $570 тыс. (более 38 млн. рублей).
Газета.Ru 02:58
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников в Лиге Европы
Московский ЦСКА и «Краснодар» узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы сезона-2019/2020.
Lenta.ru вчера в 07:48
Футбол
Лучший бомбардир РПЛ может переехать в Италию
Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов итальянского "Лечче".
Газета.Ru 01:32
Армия и оружие
США отметили общий недостаток российских и американских истребителей
Связано это, по мнению журналистов, с крылом обратной стреловидности.
Ferra вчера в 00:32
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
30 августа во время выступления в Верховной раде Пристайко рассказал, что президент страны Владимир Зеленский в качестве приоритетных задач поставил перед внешнеполитическим ведомством решение конфликта в Донбассе и «возвращение» Крыма.
Известия 01:00
Политика
Глава МИД Латвии вычеркнул страны Балтики из истории СССР
"Балтийские страны были оккупированы Советским Союзом в рамках гитлеровско-сталинского соглашения, а затем восстановили независимость", - уточнил Ринкевичс.
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия
В результате взрыва на Украине погиб пограничник
RT на русском 00:24
Футбол
Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче «Спартака»
Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что Панова якобы избили на матче квалификации Лиги Европы "Спартак" - "Брага" (Португалия), который прошел в четверг в Москве.
РИА Новости вчера в 10:38