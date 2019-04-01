Финансы

Официальный курс евро вырос на 77 копеекГазета.Ru 07:29

Стоимость бивалютной корзины снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 68,9 копейки, составив 69,053195 рубля.
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Курс доллара и евро упал на открытии торгов 1 апреля

Телеканал 360°08:24

Официальные курсы доллара и евро значительно повышены

Росбалт07:55

Курс доллара снизился до 65,25 руб

ТАСС03:24

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля

Интерфакс07:29

ЦБ повысил курсы доллара и евро

News.ru07:28

ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 апреля в размере 65,4176 руб

Финмаркет07:29

Официальный курс евро вырос на 77 копеек

Газета.Ru07:29
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Обновлено в 07:08
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Судью в Самаре насмерть сбила машина

Судья Арбитражного суда Самарской области попал в ДТП.
Обновлено в 11:05
Космос

Зонд ЕКА подтвердил открытие следов «дыхания жизни» на Марсе

Европейские планетологи представили первое независимое подтверждение того, что марсоход Curiosity действительно обнаружил достаточно большие количества метана на Марсе, используя данные с зонда "Марс-Экспресс".
Обновлено в 11:03
Общество

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Политика

МИД России прокомментировал выборы на Украине

Под названием "Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине" ведомство разместило видеоролик на своей странице в Facebook.
Обновлено в 11:20
Политика

Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов

По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Здоровье

Москвичам рекомендуют чаще смеяться для повышения иммунитета

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что минута смеха равноценна длительной антистрессовой релаксации, после просмотра комедий у больных диабетом отмечается снижение уровня сахара в крови, а еще смех повышает иммунитет, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:24
Политика

В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными

Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.
Обновлено в 10:00
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову

Обновлено в 09:24
Экономика

Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья

Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Путешествия

«Победа» в тестовом режиме запустила продажи турпакетов

Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Яна Рудковская решила изменить имя сыну

Плющенко-младший перестанет быть Гном Гномычем. Яна Рудковская задумалась о том, чтобы перестать называть сына Гном Гномычем.
Обновлено в 06:00
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Космос

Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году

Россия в 2020 году отправит в космос с помощью ракеты-носителя "Союз-2" первый спутник Туниса Challenge ONE, сообщили РИА Новости в понедельник в компании "Главкосмос пусковые услуги".
Обновлено в 11:39
Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Футбол

Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла

Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Проректор Рязанского государственного университета задержана

Ректор и проректор Рязанского государственного университета имени С.А.Есенина стали фигурантами уголовного дела о премиях для сотрудников.
Обновлено в 11:04
Энергетика

«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз

Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие

Умер создатель уникальных военных тягачей

В Башкирии на 86 году жизни скончался создатель семейства уникальных гусеничных тягачей "Витязь", почетный гражданин города Ишимбай Владимир Савельев.
Обновлено в 12:16
Здоровье

Россиянин выиграл суд о медпомощи и встретил отпор властей

Баранов выиграл суд, решение вступило в силу 6 марта.
Обновлено в 12:07
Общество

Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену

Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
Обновлено в 00:54
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Разбившийся самолет с совладельцем S7 уже попадал в аварию

Обновлено в 01:59
Происшествия

При обрушении здания в Саранске погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Китай продолжает интенсивные испытания своего рельсотрона

Военный новостной ресурс Defence One сообщил, что испытания китайской электромагнитной пушки (рельсотрона) идут полным ходом.
Обновлено в 12:21
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