Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро вырос на 77 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 77,12 копейки - до 73,3955 рубля, курс доллара увеличился на 36,89 копейки - до 65,9735 рубля, следует из данных Банка России.
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Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Политика
На Украине заявили о снижении вдвое объемов поставок дизеля из России
Представитель украинского главы в кабмине Андрей Герус в Facebook написал, что объемы поставок дизтоплива из Москвы в Киев снизились в два раза, составив примерно 20%.
Капитал страны вчера в 13:07
Происшествия
Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке
Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.
RT на русском 05:01
Культура
Коллекторы готовят десант к Шварценеггеру в Сан-Франциско
Российские коллекторы отправят десант к звезде Голливуда Арнольду Шварценеггеру.
Национальная служба новостей 07:37
Авто
Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 рассекретили в журнале
Первые рендерные изображения внедорожника из отсканированного журнала опубликовал Kurdistan Automotive Blog.
Автоновости дня 03:41
Политика
Родовое село Кадырова переименовали
Lenta.ru 09:47
Экономика
Эксперты оценили число попадающих в «квалификационную яму» россиян
Почти 34 млн человек, работающих в России, имеют избыточные или недостаточные для выполняемой ими работы компетенции, они попадают в «квалификационную яму».
РБК 18:13
Здоровье
Британка попала в больницу с камнями в почках и лишилась конечностей
Жительница Британии с камнями в почках лишилась конечностей из-за развившегося у нее сепсиса.
РИА Новости 16:49
Наука
Ученые нашли рецепт рекордно больших мыльных пузырей
Исследователи пришли к выводу, что ключевым компонентом жидкости, позволяющей создавать рекордно большие мыльные пузыри, являются гидрофильные полимеры с длинными молекулами.
N+1 05:54
Авто
Новый Mercedes GLE Coupe попался с минимальным камуфляжем
Замеченный во время последних тестов на улицах Германии, совершенно новый Mercedes GLE Coupe носил минимальное количество камуфляжа.
SpeedMe 06:57
Шоу-бизнес
50-летняя Эвелина Бледанс решилась на операцию по коррекции зрения
Хотя большинство поддерживает артистку и советуют ей делать операцию, некоторые подписчики твердят о риске, что через несколько лет после коррекции зрение может упасть еще сильнее.
Вокруг ТВ 09:27
Экономика
Почта России попросила 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»
Российская государственная компания «Почта России» попросила выделить из бюджета 85 млрд рублей на создание специализированных центров торговли и услуг на базе отделений, сообщают 26 августа «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020−2027 годы.
REGNUM 01:57
Политика
Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»
Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.
BFM.ru 11:49
Космос
Пять лун Юпитера получили долгожданные наименования
Goroday.ru 16:25
Футбол
Мбаппе пропустит минимум три недели из-за травмы
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пропустит от трех недель до месяца из-за травмы, полученной в ходе матча третьего тура чемпионата Франции против «Тулузы» (4:0). Об этом 26 августа пишет La Parisien.
Известия 08:27
Интернет
В ноутбуках Lenovo обнаружили опасную уязвимость
Эксперты обнаружили в ноутбуках от компании Lenovo серьезную ошибку в системе безопасности.
Территория новостей вчера в 23:02
Наука
Как работает альцгеймерическая мутация
Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.
Наука и жизнь 23 августа в 01:24
Экономика
Брянская область увеличила свой бюджет на 25 млрд рублей
За четыре года бюджет Брянской области увеличился на 25 млрд рублей и в 2019 году составил 71,5 млрд рублей, из них собственные доходы — более 11 млрд.
REGNUM 08:25
Происшествия
В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия
В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии начало расследование инцидента, заявил в понедельник, 16 августа, представитель ведомства Витезслав Гезки.
Известия 17:29
Общество
Узнай, умеешь ли ты выходить из зоны комфорта по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны не против стабильности, с годами все больше и больше стремятся к ней, но для них совсем не сложно выйти из зоны комфорта, чтобы сделать свое существование еще лучше.
WMJ.ru вчера в 17:00
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Экономика
Путин раскритиковал российскую экономику
Президент России Владимир Путин раскритиковал темпы роста экономики в стране.
Секрет фирмы 06:39
Происшествия
Мужчина упал на пути станции метро «Ховрино»
Мужчина выжил после падения с платформы на пути станции метро "Ховрино" Замоскворецкой линии.
Москва 24 16:28
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09