Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже
Вести.Финанс
02:25

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста. Рубль чуть снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Финанс02:25

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ЦБ снизил курс доллара до 66,86 рубля на 11 января

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Официальный курс евро вырос на 30 копеек

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Рубль уступает доллару и евро на старте торгов

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Рубль подешевел к доллару и евро

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Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро

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Официальный курс доллара слегка понижен, евро вырос

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Рубль ждёт ослабления

News.ruвчера в 08:36
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Происшествия

В Москве затопило Тушинский тоннель

Обновлено в 03:26
Политика

Производитель МС-21 признал трудности выпуска самолетов из-за санкций

Накануне СМИ сообщили, что американские санкции в отношении «Аэрокомпозита» и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» помешали поставкам из США и Японии материалов для композитного «черного крыла» самолета МС-21.
Обновлено в 07:21
Экономика

Лукашенко поручил поставлять нефть в Белоруссию через Прибалтику

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился изучить возможность поставки нефти в страну через страны Балтии.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Петербурге мужчины подрались в кафе из-за замечания о модной сумке

Как сообщили на канале Piter.tv, драка началась из-за замечания одного из участников конфликта относительно якобы "женской" модной сумки на плече мужчины.
Обновлено в 09:10
Политика

Лукашенко пригрозил России потерей союзника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не утрировать и прекратить обсуждать проблемы по потерям бюджета из-за налогового манёвра в Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Политика

ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов

В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

Глава Amazon объявил о разводе с супругой

Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится со своей супругой Маккензи. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter.
Обновлено вчера в 10:56
Гаджеты

Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой

Для сравнения, два других уже анонсированных смартфона с 48-мегапиксельными камерами — Honor V20 и Huawei Nova 4 — стоят 2999 и 3399 юаней, соответственно.
Обновлено в 05:29
Общество

Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»

Обновлено в 05:18
Религия

Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу

Русская православная церковь (РПЦ) пока не подавала заявку на передачу ей в пользование Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге после того, как распоряжение о порядке этой передачи 30 декабря утратило силу.
Обновлено в 05:38
Общество

Российским школьникам могут запретить приносить еду из дома

Роспотребнадзор создал новые санитарные правила для российских школ, согласно которым школьникам запретят приносить еду, приготовленную дома.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании

По данным местного портала Om1.ru, 7 января в полицию обратилась 40-летняя жительница Омска, работающая фельдшером на одной из подстанций скорой помощи.
Обновлено в 02:38
Музыка

Милонов резко раскритиковал творчество Шнурова

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя Пятому каналу инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде, резко высказался о творчестве лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Обновлено вчера в 11:31
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Происшествия

Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации

Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.
Обновлено в 06:55
Спорт

Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA

Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

Студенты смогут получить две отсрочки от армии

В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, после получения отсрочки для учебы в бакалавриате не могут получить вторую отсрочку от армии для продолжения обучения в магистратуре.
Обновлено в 04:37
Политика

Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может

В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.
Обновлено в 05:51
Космос

Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе

Обсерватория CHIME в Канаде зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески из космоса.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО

ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Общество

ПФР объяснил, как в 2019 году будут назначаться пенсии

Пенсионный фонд России рассказал о назначениях пенсий россиянам после вступления в силу нового пенсионного законодательства в 2019 году.
Обновлено вчера в 06:49
Происшествия

Аварийные работы в Тушинском тоннеле завершат к утру пятницы

Мэр Москвы сообщил, что авария довольно серьезная, но восстановить движение планируется в ближайшее время Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал журналистам, что последствия протечки в Тушинском тоннеле планируется устранить к утру 11 января.
Обновлено в 06:58
Космос

В Роскосмосе назвали причины переноса запуска лунных станций

Перенос запуска автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» на года связан с необходимостью отработки технологии мягкой посадки аппарата на поверхность естественного спутника Земли, сообщили в Роскосмосе.
Обновлено в 07:39
Космос

Ученые: Солнце после своей гибели превратится в кристалл

Солнце после своей гибели превратится в твердый сверхплотный кристалл.
Обновлено в 06:39
Экономика

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%

Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.
Обновлено в 08:11
Политика

Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив

Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Алтайскую студентку Мотузную исключили из перечня экстремистов

Студентка из Барнаула Мария Мотузная, ранее обвиненная в экстремизме из-за картинок в соцсети "ВКонтакте", исключена из перечня террористов и экстремистов, гласят данные на сайте Росфинмониторинга.
Обновлено в 08:35
Космос

В «Роскосмосе» помогают следствию по делу о хищении денег на телескоп

"Роскосмос" помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание новейшего космического телескопа Т-170М для обсерватории "Спектр-УФ" - российского аналога Hubble.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Обновлено в 03:37
Футбол

Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака»

Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.
Обновлено в 08:52
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