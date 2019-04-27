Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубляРИА Новости 05:49

Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля

Происшествия В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Происшествия Полиция задержала министра экономики Дагестана Правоохранительные органы задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова в рамках дела о хищении 20 млн рублей.

Происшествия В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик После заключения экспертов было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России Белоруссия 19 апреля пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводе «Дружба».

Политика Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.

Авто Неизвестный спорткар LADA Raven могут возродить Российский суперкар LADA Raven, нарисованный молодым дизайнером Дмитрием Лазаревым в 2014 году для конкурса «АвтоВАЗа», может стать реальным.

Общество Император Японии отрекся от престола Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил об отречении императора Акихито.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России В комментарии журналу Forbes Линник заявил, что "общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно".

Политика США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро.

Гаджеты Прибыль Samsung Electronics упала на 60 процентов Прибыль южнокорейской компании «Samsung Electronics» с начала года упала на 60 процентов.

Авто Chevrolet впервые представил среднемоторный Corvette на видео Короткий 30-секундный ролик показывает классические Chevrolet Corvette разных лет и закамуфлированную машину нового поколения (C8), едущую по знаменитой Нюрбургрингской трассе.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг РФ опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.

Политика Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.

Армия и оружие В команде Зеленского пригрозили противникам Украины неожиданным ударом Член команды избранного президента Украины Владимира Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может нанести удар "там, где вы его не ожидаете".

Политика МИД Украины призвал не признавать российские паспорта жителей ДНР Во внешнеполитическом ведомстве соседнего государства подчеркнули, что Украина не признает российские паспорта, которые начали получать жители востока страны.

Экономика «АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль «АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.

Экономика Квартальный чистый убыток «Аэрофлота» увеличился почти вдвое «Аэрофлот» отметил, что наиболее существенное влияние на затраты в первом квартале 2019 года оказал рост расходов на топливо (+24,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе за счет роста его стоимости на 10,4% в рублях по сравнению с первым кварталом 2018 года.

Хоккей Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.

Транспорт Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.

Общество Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав Дмитрий Хрусталев известен как шоумен и юморист, участник шоу Comedy Club и Comedy Woman, соведущий программы "Вечерний Ургант".

Политика Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.

Общество В Чечне стартовал массовый конный поход во главе с Кадыровым Ожидается, что участие в нем примут больше 1300 всадников со всего Кавказа Больше 1300 всадников из Чечни и ближайших регионов отправятся во вторник в поход по склонам Терского хребта, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.