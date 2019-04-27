Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубляРИА Новости 05:49

Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля

Политика МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.

Кино Светлана Ходченкова и Александр Молочников выложили новый фильм в Интернет Светлана Ходченкова и Александр Молочников выложили новый фильм в Интернет Они сняли картину во время путешествия по США.

Происшествия Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.

Политика Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».

Происшествия Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.

Технологии Названы новые профессии на рынке труда в России Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.

Экономика Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.

Политика Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.

Происшествия В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Общество Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.

Политика Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.

Технологии Число зарегистрированных пользователей Steam превысило 1 млрд База зарегистрированных учётных записей Steam превысило 1 млрд. Об этом сообщает портал PC GamesN.

Происшествия Крупный пожар под Пятигорском локализован Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.

Происшествия Задержан глава Минэкономики Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.

Общество Жизнь россиян изменится с 1 мая Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.

Армия и оружие Курды атаковали турецкую базу в Алеппо Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) атаковали военную базу Вооруженных сил Турции на севере сирийской провинции Алеппо, передает Al-Masdar News.

Общество Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.

Политика Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.

Авто Минпромторг опубликовал первые изображения кроссовера Aurus Komendant Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало 30 апреля на своей официальной странице в социальной сети Facebook первые фотографии прототипа российского кроссовера Aurus Komendant.

Политика Медведев: предложения по прямым поставкам газа Украине остаются в силе Предложения России по прямым поставкам газа Украине, которые были представлены ранее на встрече с представителями украинской оппозиции, остаются в силе и применимы к новому руководству на Украине.