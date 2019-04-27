Финансы

Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубляРИА Новости 05:49

Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
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Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубля

РИА Новости05:49

Банк России снизил с 1 мая курс доллара до 64,63 рубля

ТАСС05:33

Официальный курс евро вырос на 11 копеек

Газета.Ru05:31

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 1 мая

Интерфакс05:40

Курсы валют ЦБ РФ на 30 апреля: 64,6314 руб/доллар США и 72,3096 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ РФ установил курс евро с 1 мая в размере 72,3096 руб

Финмаркет05:25

Официальный курс доллара на выходные вырос до 64,71 руб

Московский Комсомолец27 апреля в 03:07
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Происшествия

В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья

В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Политика

ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины

Обновлено в 06:56
Политика

МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство

Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Кино

Светлана Ходченкова и Александр Молочников выложили новый фильм в Интернет

Светлана Ходченкова и Александр Молочников выложили новый фильм в Интернет Они сняли картину во время путешествия по США.
Обновлено в 05:20
Культура

Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала

Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона

Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Политика

Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Происшествия

Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение

Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Технологии

Названы новые профессии на рынке труда в России

Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Кино

В США умер режиссер Джон Синглтон

Обновлено вчера в 19:32
Экономика

Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором

Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Технологии

Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:46
Политика

Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

Обновлено в 05:46
Происшествия

В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма

Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Общество

Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов

Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Музыка

Учителя наказали в Краснодаре за исполнение детьми песни Круга

Обновлено вчера в 13:30
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России

Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Технологии

Число зарегистрированных пользователей Steam превысило 1 млрд

База зарегистрированных учётных записей Steam превысило 1 млрд. Об этом сообщает портал PC GamesN.
Обновлено в 08:06
Политика

Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро

Обновлено в 07:31
Происшествия

Крупный пожар под Пятигорском локализован

Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Кино

«Мстители: Финал» стали лидерами российского проката за один день

Обновлено в 05:16
Происшествия

Задержан глава Минэкономики Дагестана

Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Общество

Жизнь россиян изменится с 1 мая

Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Армия и оружие

Курды атаковали турецкую базу в Алеппо

Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) атаковали военную базу Вооруженных сил Турции на севере сирийской провинции Алеппо, передает Al-Masdar News.
Обновлено в 07:58
Общество

Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия

Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Политика

Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Авто

Минпромторг опубликовал первые изображения кроссовера Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало 30 апреля на своей официальной странице в социальной сети Facebook первые фотографии прототипа российского кроссовера Aurus Komendant.
Обновлено в 07:22
Политика

Медведев: предложения по прямым поставкам газа Украине остаются в силе

Предложения России по прямым поставкам газа Украине, которые были представлены ранее на встрече с представителями украинской оппозиции, остаются в силе и применимы к новому руководству на Украине.
Обновлено в 08:01
Гаджеты

Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен

В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49
Как работают Яндекс.Новости?
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