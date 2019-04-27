Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 72,31 рубляРИА Новости 05:49
Официальный курс евро на среду вырос на 10,72 копейки — до 72,3096 рубля, курс доллара уменьшился на 6,03 копейки — до 64,6314 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Происшествия
В деле об изнасиловании дознавательницы в Уфе появилась новая статья
В деле уфимских экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании 23-летней коллеги-дознавательницы, появилась новая статья.
Обновлено в 05:38
Политика
ЦИК объявила Зеленского избранным президентом Украины
Обновлено в 06:56
Политика
МВД России: 86% жителей Донбасса хотят получить российское гражданство
Опрос, проведенный в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), показал, что 86% жителей хотят получить российское гражданство.
Обновлено в 06:46
Кино
Светлана Ходченкова и Александр Молочников выложили новый фильм в Интернет
Светлана Ходченкова и Александр Молочников выложили новый фильм в Интернет Они сняли картину во время путешествия по США.
Обновлено в 05:20
Культура
Нагиев может покинуть шоу «Голос» после скандала
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Разбитая машина ФСО обошлась Ярмольнику в полмиллиона
Как сообщает РИА "Новости", экспертиза оценила ремонт машины ФСО, разбитой по вине Ярмольника, в 1,2 млн руб. 830 тыс. руб спеслужба заплатила из своего бюджета, остальное покрыла страховка.
Обновлено в 07:19
Политика
Медведев не исключил уголовной ответственности за инцидент с нефтью
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не исключает наказания вплоть до уголовного за некачественную нефть в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 07:57
Происшествия
Напавшего на школу в Башкирии подростка отправили на лечение
Суд решил отправить на год в психиатрическую больницу подростка, напавшего с ножом на учеников и преподавателя школы №1 в Стерлитамаке в апреле 2018 года.
Обновлено в 08:24
Технологии
Названы новые профессии на рынке труда в России
Специалисты перечислили профессии, которые появились на российском рынке труда в последнее время.
Обновлено в 02:24
Кино
В США умер режиссер Джон Синглтон
Обновлено вчера в 19:32
Экономика
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Вместо пошлин на посылки из-за границы предлагается ввести единый сбор в 15% вне зависимости от стоимости товаров.
Обновлено в 02:10
Технологии
Партнер Интерпола проверит итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:46
Политика
Саакашвили оценил заявление Путина о его гражданстве
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство заявил, что его "притесняла" Россия.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
В аэропорту Киева показали видео с изображением Украины без Крыма
Видеоролик с изображением Украины без Крыма транслировали в киевском аэропорту, полиция завела уголовное дело и выяснила, что письмо с предложением о размещении видеоконтента поступило из украинского министерства информационной политики, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Обновлено в 07:25
Общество
Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов
Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.
Обновлено вчера в 22:31
Музыка
Учителя наказали в Краснодаре за исполнение детьми песни Круга
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Технологии
Число зарегистрированных пользователей Steam превысило 1 млрд
База зарегистрированных учётных записей Steam превысило 1 млрд. Об этом сообщает портал PC GamesN.
Обновлено в 08:06
Политика
Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро
Обновлено в 07:31
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Задержан глава Минэкономики Дагестана
Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток.
Обновлено в 05:04
Общество
Жизнь россиян изменится с 1 мая
Кабмин с 1 мая 2019 года увеличит пенсии ветеранам ВОВ, входившим в состав действующей армии.
Обновлено вчера в 08:54
Армия и оружие
Курды атаковали турецкую базу в Алеппо
Курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) атаковали военную базу Вооруженных сил Турции на севере сирийской провинции Алеппо, передает Al-Masdar News.
Обновлено в 07:58
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Политика
Генпрокурор Луценко начал спешно распродавать недвижимость на Украине
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко начал распродавать свою недвижимость в стране, сейчас продается его загородный дом, дом и квартира в Киеве, сообщил беглый депутат Рады Александр Онищенко в Facebook.
Обновлено в 05:35
Авто
Минпромторг опубликовал первые изображения кроссовера Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации опубликовало 30 апреля на своей официальной странице в социальной сети Facebook первые фотографии прототипа российского кроссовера Aurus Komendant.
Обновлено в 07:22
Политика
Медведев: предложения по прямым поставкам газа Украине остаются в силе
Предложения России по прямым поставкам газа Украине, которые были представлены ранее на встрече с представителями украинской оппозиции, остаются в силе и применимы к новому руководству на Украине.
Обновлено в 08:01
Гаджеты
Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен
В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.
Обновлено в 04:49