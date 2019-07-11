Банк России установил официальные курсы валют на 11 июля. Курс доллара вырос на 3,28 копейки, составив 63,7988 рубля (63,766 рубля на 10 июля). Курс евро увеличен на 10,05 копейки до 71,5631 рубля (с 71,4626 рубля на 10 июля).

Официальный курс доллара повысился на 3 копейки, евро — на 10

Политика Песков раскрыл детали разговора Путина и Зеленского Во время телефонного разговора Путин и Зеленский обсуждали тему работы в нормандском формате. Эти детали раскрыл Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Экономика Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».

Шоу-бизнес Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову «пробивной бездарностью» По мнению Лопыревой, Бузова является «коммерческим проектом» и не имеет отношения к музыке или искусству.

Культура Медведева показала часть новой произвольной программы Двукратная чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева представила фрагмент своей новой произвольной программы.

Политика Глава «112 Украина» призвал Зеленского осудить нападение на телеканал Генеральный директор канала «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главам МВД и СБУ с требованием осудить обстрел здания телеканала в Киеве из гранатомёта.

Политика На Украине призвали СБУ расследовать обстрел здания телеканала Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Службу безопасности Украины (СБУ) эффективно расследовать инцидент с обстрелом из гранатомёта здания телеканала «112 Украина».

Происшествия Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.

Теннис Федерер победил Надаля и вышел в финал «Уимблдона» Швейцарский теннисист Роджер Федерер обыграл испанца Рафаэля Надаля в полуфинальном матче Уимблдонского турнира.

Общество Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.

Армия и оружие В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.

Политика Пушков назвал обстрел здания телеканала «112 Украина» вопиющим случаем Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал обстрел здания телеканала "112 Украина" в Киеве, назвав случившееся вопиющим случаем.

Происшествия «Летающий радар» США загорелся в воздухе Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся во время полета.

Авто Кроссовер Kia Seltos уже стал бестселлером Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня.

Футбол Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов» Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".

Политика Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.

Происшествия В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.

Происшествия Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Здоровье Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.