Финансы
Официальный курс доллара повысился на 3 копейки, евро — на 10Банки.ру 10 июля в 06:25
Банк России установил официальные курсы валют на 11 июля. Курс доллара вырос на 3,28 копейки, составив 63,7988 рубля (63,766 рубля на 10 июля). Курс евро увеличен на 10,05 копейки до 71,5631 рубля (с 71,4626 рубля на 10 июля).
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Банк России повысил официальный курс доллара на выходные до 63,02 рубля
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