Финансы

Официальный курс евро вырос к рублюГазета.Ru вчера в 05:48

Отмечается, что курс вырос на 66,55 копеек и составил 72,3732 рубля. Уточняется, что доллар поднялся до отметки в 65,0546 рублей, увеличившись на 41,23 копейки.
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