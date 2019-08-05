Финансы
Официальный курс евро вырос к рублюГазета.Ru вчера в 05:48
Отмечается, что курс вырос на 66,55 копеек и составил 72,3732 рубля. Уточняется, что доллар поднялся до отметки в 65,0546 рублей, увеличившись на 41,23 копейки.
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Технологии
Структура ФСБ получила возможность инициировать блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получил возможность инициировать блокировку сайтов, которые сочтет нарушающими закон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата
Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.
Обновлено в 13:52
Финансы
Новый виток торговой напряженности вызвал падение акций на Уолл-стрит
До открытия торговой сессии в Нью-Йорке бумаги упали на 3,8% из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем.
Обновлено вчера в 09:31
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Футбол
«Арарат-Армения» уступил «Сабуртало» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Арарат-Армения дома уступил грузинскому Сабуртало 1:2.
Обновлено в 12:56
Общество
В Минэкономразвития не поддержали запрет крепкого алкоголя до 21 года
В конце марта Минздрав подготовил проект о запрете продажи алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам до 21 года.
Обновлено в 01:48
Энергетика
«Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября
«Сегодня ни российская, ни белорусская стороны не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».
Обновлено в 14:43
Кино
«Мумий Тролль» записал саундтрек к японскому аниме «Гандам»
Обновлено в 11:09
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" - Россию, Францию, ФРГ и Украину - как можно быстрее возобновить переговоры.
Обновлено в 16:11
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане
Полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в американском городе Батон-Руж в штате Луизиана, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:51
Политика
Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме
Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».
Обновлено в 08:55
Политика
Роухани назвал возможный конфликт с Ираном «матерью всех войн»
Возможный военный конфликт с Ираном стал бы «матерью всех войн», заявил президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения на фоне продолжающего противостояния с США.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла правду о разводе Глюкозы с супругом
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео, на котором певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная как Глюкоза, разговаривает по видеосвязи со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский отметили «годовщину» расставания
Год назад в семье Влада Соколовского и Риты Дакоты разразился грандиозный скандал.
Обновлено в 10:00
Политика
Посол США в России Джон Хантсман подал прошение об отставке
Посол США в РФ Джон Хантсман направил американскому президенту Дональду Трампу просьбу освободить его от должности, сообщает The Hill со ссылкой на письмо Хантсмана, направленное президенту.
Обновлено в 11:43
Экономика
«Еврохим» получил денежный поток
Операционный денежный поток составил $567 млн (рост на 12%).
Обновлено в 15:39
Общество
Синоптики рассказали о нестабильной погоде на неделе в Москве
Ранее сообщалось о том, что в Москве 6 августа ожидается до +17 °С.
Обновлено в 13:01
Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Гудкова
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 10:17
Транспорт
В Москве планируют построить 26 станций метро за четыре года
Более 66 км линий метро и 26 станций планируется построить в Москве с 2024 по 2027 год.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В небе над Сирией заметили поврежденный F-22
В Сети появилась фотография дозаправки самолета F-22 Raptor ВВС США в небе над Сирией.
Обновлено в 07:46
Общество
Еще два пляжа в Севастополе закрыты Роспотребнадзором
Обновлено вчера в 06:29
Политика
МИД России вызвал японского посла из-за нарушений на Южных Курилах
Россия выразила послу Японии Тоехиса Кодзуки протест из-за нарушений на Южных Курилах, которые были допущены японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 12:07
Происшествия
На юге Москвы произошел конфликт со стрельбой
На улице Болотниковской на юге Москвы произошел конфликт между двумя группами людей, сообщил РБК дежурный пресс-службы столичного главка полиции.
Обновлено в 16:47
Футбол
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов
«Црвена Звезда» сыграла вничью с «Копенгагеном» в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Обновлено в 16:42
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48