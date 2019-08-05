Финансы
Российский рубль снизился к доллару и евроРадио Sputnik вчера в 06:25
Уточняется, что курс евро вырос до 72,37 рубля. Доллар же поднялся на 41,23 копейки – до 65,05 рубля. Как отмечается, на прошлой неделе американская валюта впервые с 7 июня превысила уровень в 65 рублей.
Читать в источнике
Оценить29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:04, Вашингтон
Футбол
Озил может заменить Руни в команде MLS
Отмечается, что таким образом селекционеры клуба хотят заменить лидера команды Уэйна Руни, который в январе 2020 года перейдет в «Дерби Каунти».
Обновлено в 21:48
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Политика
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей
Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Политика
Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины
Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Обновлено в 08:51
Футбол
«Динамо» может усилиться полузащитником сборной Туниса
Полузащитник «Дижона» Наим Слити может перейти в «Динамо».
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено в 21:59
Шоу-бизнес
Идеальная улыбка: Дакота Джонсон убрала щелочку между зубов
Оказалось, Дакота «удалила» у себя щелочку между зубов. Казалось бы, мелочь, но поклонникам она очень нравилась.
Обновлено в 15:10
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено в 17:24
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Политика
В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
В Ливии уничтожен третий украинский Ил-76
Обновлено в 21:55
Армия и оружие
Путин заявил об ответе России на односторонний выход Америки из ДРСМД
Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о реакции России на односторонний выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Политика
Южная Корея может ввести ограничения на поездки в Японию
Власти Южной Кореи рассматривают возможность введения ограничений на поездки своих граждан в Японию, сообщил телеканал KBS.
Обновлено в 20:24
Культура
Мэр Москвы присудил премии в области литературы и искусства
Мэр Москвы Сергей Собянин присудил премии в области литературы и искусства, в том числе за вклад в развитие театрального искусства и группе цирковых артистов-акробатов из Московского цирка, говорится в указе, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 08:41
Космос
Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Луценко заявил о сведениях о возможных участниках убийства Шеремета
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие знает возможных участников убийства журналиста Павла Шеремета.
Обновлено в 18:34
Общество
Доля закредитованных россиян упала до 51%
Доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, к июлю 2019 года снизилась до 51% после 2 лет «кредитного бума», сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 19:39
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Взорвавшиеся в Ачинске боеприпасы оценили в миллиард рублей
Как сообщил военный эксперт Алексей Хлопотов, один танковый снаряд стоит примерно десять тысяч рублей.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
В ДНР обвинили Украину в развертывании подразделений под Мариуполем
В Народной милиции добавили, что на передовые позиции выдвинулись подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты.
Обновлено в 17:29
Политика
Путин заявил о сбое графика восстановления Иркутской области
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
На взорвавшиеся склады Каменки сброшено около 300 тонн воды
Как сообщает Министерство обороны РФ, военно-транспортные самолёты Ил-76 совершили семь вылетов и сбросили 294 тонны воды для проливки территории в районе горящих военных складов.
Обновлено в 13:06
Общество
Пункт пропуска на границе с Китаем закроют в ЕАО из-за подтопления
С 7 августа пункт пропуска «Амурзет» на российско-китайской границе в Еврейской автономной области временно закрывается из-за паводка, подтопившего комплекс со стороны КНР.
Обновлено в 06:34